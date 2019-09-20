溫台洽簽8項目288億元　台商看好大健康、旅遊、科技合作

▲2019浙江．台灣合作周溫州會場活動，舉辦兩岸合作項目簽約儀式。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／溫州報導

浙江．台灣合作周—溫州專場於昨（20日）舉辦第六屆海峽兩岸（溫州）民營經濟創新發展論壇，會上兩岸企業於製造業、健康養老、科技、旅遊等領域促成第一批8個總投資9.3億美元（約合新台幣288億元，其中台資2.3億美元）的合作項目。旨在打造養生莊園的台商黃裕雄表示，台灣在大健康產業領域具優勢，可藉當地旅遊資源實現雙贏。

自2013年以來，浙台合作周活動在溫州同步舉辦7屆，共舉辦40場兩岸產業對接會和青年創業交流活動，6屆合作周共簽訂135個兩岸合作項目，合約總金額超過50億美元。

順應今年度陸方於溫州推進兩岸民營經濟融合、新興領域合作的政策走向，於（20日）論壇中舉行的簽約儀式上，溫台進一步簽署包括國際康養小鎮、遊樂園、海岸養生莊園、台商科技創業園、安養中心，以及拉鍊、電子元件、輕鋼產業等製造業領域合作項目。

▲溫州魔法莊園董事長黃裕雄。

溫州魔法莊園董事長黃裕雄指出，他看好溫州洞頭區地處海島，具備半屏山、石頭厝等的觀光旅遊資源、景觀，將藉由台灣方面於相關領域的優勢，打造精靈海岸養生莊園，預計2年內建成，明年五月就可以開始接待客人。

浙江省政協智庫特邀委員胡堅在論壇上表示，在訊息技術和互聯網、文化、一帶一路、鄉村振興等四個陸方力推的發展主軸上，屬於兩岸尤其是溫州與台灣，都能優勢互補的產業，譬如在鄉村振興上，美食產業、民宿、鄉村旅遊很適合跟台灣一起融合發展，並將相互的資源串聯起來。

▼浙江省溫州市洞頭區半屏山景區。

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