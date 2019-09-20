救護車闖紅燈「撞死騎士」　醫護衝下車CPR...車上病患家屬嚇到

▲救護車闖紅燈撞死機車騎士，嚇壞車上病患及家屬。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者柯沛辰、陳崑福／屏東報導

屏東一輛民營救護車15日下午載病患就醫，不料行經麟洛國中前路口時，闖紅燈撞飛鍾姓男騎士。當下病患及家屬飽受驚嚇，2名救護人員則趕緊下車幫鍾姓騎士CPR，無奈鍾男送醫後仍回天乏術。警方訊後，將救護車駱姓駕駛依業務過失致死罪送辦，全案進入司法程序。

本月15日下午1點46分，救護車載著一名男性病患及家屬前往醫院，結果行經麟洛鄉台1線、信義路口時，撞上一輛綠燈直行的機車騎士，導致鍾男摔車，當場倒地不起。

救護車上病患、家屬雖未受傷，但飽受驚嚇。2名醫護人員見狀，趕緊下車進行CPR急救，並向公司請求調派另一輛救護車，無奈鍾男送醫後仍傷重不治。

▲鍾男被撞倒地不起，送醫後傷重不治。（圖／記者陳崑福翻攝）

根據警方調查，鍾男騎車沿信義路由西向東行駛，是綠燈直行；救護車沿台1線由北向南行駛，號誌是紅燈。駱姓駕駛解釋，他沿途都有鳴放警笛及燈號。但家屬鍾男家屬不滿，質疑救護車執勤有疏失。

據了解，救護車鳴笛雖享有優先路權，但非「絕對路權」，因此釀成事故仍需負擔肇責。警方訊後，將全案依業務過失致死罪送辦；至於鍾男是否有避讓、救護車通過路口是否減速等，有待進一步釐清。

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