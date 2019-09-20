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史上最瘋狂選舉！韓國瑜「三殺出現救星」　楊實秋：她參戰吸走5％

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▲▼楊實秋。（圖／翻攝自《東森新聞》）

▲楊實秋分析，2020將成為台灣有史以來最瘋狂的選舉。（圖／翻攝自東森節目《關鍵時刻》）

記者柯振中／台北報導

前台北市議員楊實秋日前曾分析，若郭台銘不參選總統，那麼韓國瑜可能面臨「三殺」的局面。不過，他19日表示，韓國瑜這局突然跳出了救星，而這位救星就是「雍容華貴」的女士，「呂秀蓮」，2020將成為台灣有史以來「最瘋狂的選舉」。

楊實秋13日曾在政論節目《關鍵時刻》上預言，郭台銘如果不選，將造成國民黨的最大危機，明年1月11日時，若國民黨的候選人仍是韓國瑜，「已經可以辦告別式。」

不過，楊實秋19日再度在《關鍵時刻》上指出，韓國瑜原先已經面臨民調、罷免、立委席次可能無法過半的「三殺局面」，讓總統大選提前宣布結束，但呂秀蓮突然在關鍵時刻出場，向裁判說「我也要比賽」，為大選增添了許多變數。

▼呂秀蓮參選替大選增添許多變數。（圖／記者張一中攝）

▲▼ 呂秀蓮會見卓榮泰 。（圖／記者張一中攝）

楊實秋說明，呂秀蓮宣布參選後，韓國瑜的3份民調都輸給蔡英文至少15％，唯獨加入呂秀蓮的那一份，韓國瑜只輸了10％，而消失的5％全都「跑到剛剛宣布參選人呂秀蓮身上」。

楊實秋說到，接下來會看到許多韓粉拿著身分證，替永遠不會支持的呂秀蓮進行連署，讓呂秀蓮能順利參選，「只要呂秀蓮能夠跳進來，現在是5％，將來可能8％、可能10％，這9成都是蔡英文的票。」

楊實秋最後強調，呂秀蓮在2004年的選戰中挨了1顆子彈，現在將轉變成子彈，打在蔡英文身上，將蔡「送進急診室」，與「躺在加護病房」的韓國瑜作伴，「我們將會看到一個全中華民國有史以來最瘋狂的選舉。」

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▼楊實秋預言，韓國瑜面臨的「三殺」局面有解了。（資料照／記者李毓康攝）

▲韓國瑜。（資料照／記者李毓康攝）

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