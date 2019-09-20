影／夜遊西湖遇見張藝謀！　「最憶是杭州」聲光秀美如畫

記者陳政錄／杭州報導

「欲把西湖比西子，淡妝濃抹總相宜」，杭州西湖自古就是人文薈萃、景緻優美的名勝，也是遊客來杭州的必訪之處。值得注意的是，除了欣賞西湖白晝的嬌嬈姿態、荷花、蘇堤，日落時從長橋公園夕照亭遠眺雷峰塔，近年還有一個不可錯過的盛宴，每晚在西湖中岳湖上演的「印象西湖—最憶是杭州」聲光文藝秀。

▲印象西湖—最憶是杭州。（圖／記者陳政錄攝，下同）

「最憶是杭州」是杭州在2016年召開G20二十國集團峰會時，中方作為東道主，在峰會期間於西湖上，為來賓呈現的大型水上情景表演交響音樂會。一般共安排9個節目，全長50分鐘左右，從曲院荷風旁的岳廟碼頭處入場。

在表演設計之初，耗時一年準備，力求呈現「西湖元素、杭州特色、江南韻味、中國氣派和世界大同」等，因此力邀導演張藝謀親自執導，舞台設置於水下3釐米處，內容包括交響樂、舞蹈、越劇、古琴、大提琴、鋼琴等，中西合璧，更發展有芭蕾舞演出等。

按照設計節目安排，包括中國古典時大名曲之一的《春江花月夜》、距杭州元素的群舞《採茶舞曲》、越劇呈現愛情故事《梁祝》、曲目《高山流水》、芭蕾舞蹈《天鵝湖》、鋼琴曲《月光》、歌曲《難忘茉莉花》、結尾《歡樂頌》。

文藝秀呈現上，「印象西湖—最憶是杭州」善用西湖周邊景致，結合水中機關，譬如表演者在水面上走動、芭蕾舞布幕和各環節機關於水上展開，打上炫麗燈光，以及最後機械裝置的撩水等，配合全息投影技術，讓觀眾目不轉睛。

浙江．台灣合作周日前於杭州開幕，並在開幕式晚上邀請兩岸嘉賓觀賞「印象西湖—最憶是杭州」，遠眺蘇提跨虹橋後的山景、月色，隨光影的變換和音樂的鋪成，欣賞最美西湖帶來的視覺體驗。

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