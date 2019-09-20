防止非洲豬瘟再傳入！中國禁止南韓豬產品入境...經發現一律銷毀或退回

▲南韓爆發首例非洲豬瘟疫情，政府把動物疾病警戒升至最高級別。（圖／達志影像／美聯社）



記者邱茀濱／綜合報導

非洲豬瘟疫情在大陸等國持續嚴重擴散，南韓日前也淪陷，目前東北亞只剩日本和台灣沒有爆發。對此，中國海關總署19日發布警示通報，「禁止直接或間接從韓國輸入豬、野豬及其產品」。

據中國海關總署的通報顯示，為了保護該國畜牧業的安全，防止疫情進一步傳入，一共提出6點預警措施，其中不僅要禁止直接或間接從韓國輸入豬、野豬及其產品，還會加大對來自韓國的寄遞物和旅客攜帶物檢疫查驗力度，一經發現一律作退回或銷毀處理。

通報還說，對邊防等部門截獲非法入境來自韓國的豬、野豬及其產品，一律在海關的監督下作銷毀處理，且不得擅自拋棄。

▲針對南韓爆發非洲豬瘟，中國海關總署發布警示通報。（圖／翻攝中國海關總署網站）



而我國應變中心表示，韓國是亞洲地區繼大陸、蒙古、越南、柬埔寨、北韓、寮國、緬甸及菲律賓後第9個發生非洲豬瘟疫情的國家。依據動物傳染病防治條例第45之1條規定及防檢局去年12月18日公告的裁罰基準，從今天下午1點起，入境旅客自韓國違規攜帶豬肉產品入境遭查獲，第1次違規將裁罰20萬元，第2次就開罰100萬元；外來人士遭罰20萬元未能繳清罰款者移送移民署當場拒絕其入境。

應變中心特別呼籲，防疫視同作戰，不容許有任何破口，國內養豬業者應儘速提升養豬場生物安全防護措施，嚴防疫病入侵，不要讓所有防疫的辛勞破功；往來臺灣與韓國兩地的旅客，也千萬不要違規自該國攜帶豬肉產品入境，違者將遭重罰，民眾切勿以身試法。

▲非洲豬瘟。（圖／路透社）



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