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人體寫生被批色情　陸多家院校用照片或模型代替裸模！

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▲龐茂琨親自示範人體寫生，結果被批色情。（（圖／翻攝自大陸網裕)

龐茂琨親自示範人體寫生，結果被批色情。（圖／翻攝自大陸網裕)

國際中心／綜合報導

四川美術學院院長龐茂琨之前因為親自示範人體寫生，結果引發爭議和批評，更有人指這些東西涉及色情。大陸媒體報導，目前有部分大專院校也因遭受同樣批評，被迫取消採用真人裸模寫生，相關課程改用照片或者模型代替！

從某所綜合性院校影視動畫學院的汪女士，自稱是該校最後一批直擊過真人祼模的美術生。她表示，大學時代課堂上曾出現真人版的裸體模特兒，卻引來其他學系的同學透過窗戶偷窺，他們甚至會問一些讓人難以啟齒回答的問題，引來學生家長投訴。後來校方乾脆用模型代替真人模特兒，讓她感到遺憾。

汪女士表示，人體寫生是學習美術過程中不可或缺的一環，真人的肌理結構更清晰，不同角度呈現出來的結構是不一樣的， 學生要觀察肌肉在不同光影下的結構變化。對着模型畫，未免有點像是隔靴搔癢。

一名就讀西安某理工大專院校動畫專業系的大三學生表示，該校之前也取消了真人裸模的人體寫生課，改用照片代替。校方當時給出的理由是：「課程調整」。無奈之下，許多學生只好私下自修人體寫

生課。 四川大學藝術學院則至今仍沒有取消人體寫生課。院長黃宗賢表示，在藝術教學工作者眼中，素描或繪畫時使用人體模特是天經地義的事，也是開放和文明的表現。他認為取消這項課程，是對教學不尊重，「就好比學醫的取消解剖課，學游泳的填平泳池一樣」。

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原本應該是幸福洋溢的婚禮合照、快樂歡愉的旅行合照，到了中國藝術家龐茂琨彩筆下，看起來卻多了種荒誕、詭異的感覺。

關鍵字：

龐茂琨人體寫生

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