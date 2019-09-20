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直播／Apple直營店開賣iPhone 11囉！　果粉朝聖先買為快

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▲▼iPhone 11 & iPhone 11 Pro Max。（圖／記者邱倢芯攝）

▲iPhone 11系列新機將在20日早上八點開賣。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

iPhone 11系列新機來囉！Apple信義A13直營店今（20）日早上八點正式開賣，《ETtoday新聞雲》特別直播，帶您直擊熱情的果粉「朝聖」的盛況。

《ETtoday新聞雲》記者也將進入直營店內直擊今天新機展示，帶您一睹為快。

這次Apple在台灣上市的新機，是iPhone 11、iPhone 11 Pro，以及iPhone 11 Pro Max，三支新機的起售價分別是24,900元、35,900元，以及39,900元，比起去年三支舊款手機，價格上有便宜一點點。

在顏色選擇的部分，針對平價版的iPhone 11 Apple推出了白、黑、黃、綠、紫，以及定製紅等六種顏色；根據各大通路統計，人數最旺的就是今年的特殊色綠色與紫色。在iPhone 11 Pro系列新機的部分，今年Apple推出了夜幕綠的新色，也意外地引起許多討論，且也是目前預定數量最多的新機款顏色。

▲▼果粉排隊搶買iPhone 11。（圖／ETtoday新聞雲）

▲果粉排隊搶買iPhone 11。（圖／ETtoday新聞雲）

另外，iPhone 11 Pro系列今年被外界認為相當「有誠意」的一點，就是盒內隨附了Type-C to Lightning的傳輸線，以及18W的充電頭；然而iPhone 11就只有附上Type-A to Lightning充電線與5W小豆腐頭。

而iPhone 11 Pro系列最大的特點，就是今年攝影鏡頭升級到三鏡頭，分別是超廣角、廣角，以及望遠鏡頭，這是許多果粉都相當期待的一大特點；另外，今年iPhone也特別加入了夜拍的元素進去，這讓眾多果粉也相當感興趣。

今年新款iPhone在盒裝上有一個小小的彩蛋，那就是iPhone 11 Pro系列手機盒裝走的是黑色風，兩側iPhone字樣會配合手機顏色來呈現；也就是說，如果你購買的是夜幕綠機款，那麼黑色盒裝兩旁的字就會是夜幕綠色。

今年推出的心iPhone在外型、功能上面都有許多突破，不過一定還有很多果粉還在觀望到底要不要入手，記者也建議大家，如果還很猶豫，可以到蘋果直營門市，或是各大經銷通路門市裡摸摸看，說不定可以帶給你不一樣的感受。

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