連千毅之亂3天！韓國瑜震怒「要換分局長」　高雄警界大地震

記者鄒鎮宇／高雄報導

知名直播主連千毅位於高雄鼓山區的倉庫接連兩天被砸，甚至傳出開車衝撞、開槍等事件。高雄市長韓國瑜也喊出重話，表示前鎮分局轄區內要是再發生類似案件就撤換分局長，換了不行市警局長就得負責。

「連千毅出來！」網紅直播主連千毅的倉庫接連出事，17日被砸後也發生賓士車被砸的事件，此時前鎮區已直播為主的寵物店也發生持刀傷人的事件；直到19日凌晨，至少10多名男子開車趕到連千毅的倉庫砸門、砸車，還有人開車撞上鐵捲門，隨後被趕到的警方逮捕。

在警方到場後，鬧事的人瞬間鳥獸散，但同間寵物店卻被砸玻璃、開槍，警方也證實確為雙方互相尋仇，橫跨3日的「連千毅之亂」讓在地人對高雄的治安瞬間不安到最高點。

韓國瑜表示，他對暴力零容忍，新市政府團隊非常重視民眾的安居樂業，本就針對反毒、街頭暴力及酒駕等3點進行重點整治；另外，暴力犯罪案件數比去年少約2%，破案率提高2%，希望民眾可以放心觀光旅遊及投資，高雄仍是非常友善的城市。

針對接連3天的暴力事件，韓國瑜警告前鎮分局長，「如果再發生這樣的暴力行為，就一定撤換分局長，再不行就讓警察局長本人來負責」，但案發地前鎮分局一心路派出所所長吳國志已被調至林園分局警務員，而岡山、前鎮等分局多名所長、中隊長都被調派，讓高雄警界發生大地震。

▲連千毅之亂讓韓國瑜氣炸。（圖／記者賴君欣攝）



高雄市警局長李永癸指出，案發後已成立專案小組並報請檢察官指揮偵辦，由於此案有17名涉案人員是外縣市人原，將商請刑事局偵八隊協助緝捕，也會通令所有分局掃蕩轄區內的不良幫派，並在容易發生衝突的場所、路口及路段全力維護治安，提供市民優質的治安環境。

李永癸表示，市警局譴責暴力，絕不縱容也不姑息，警方將會持續治安專業、行政中立，依法維護轄區內的治安，沒有黨派、前朝及後朝之分，全力打擊犯罪，做好治安工作。

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