搶購iPhone 11前必看！手機保險「當下就要決定買」　AppleCare+保障耳機配件

▲蘋果iPhone 11新款系列手機開賣。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊絡懸／台北報導

蘋果iPhone 11系列全新手機於20日開賣，日前也更新蘋果保固AppleCare+使用條款。民眾在買新的3C產品前，支付額外的費用就可以為iPhone、iPad，甚至是AirPods、Beats系列耳機加保，提供給5大電信業者的手機保險如富邦產險、新安東京海上產險及安達產物保險也準備搶業績。

電信業「手機保固」方案全改為「手機保險」（行動裝置保險），根據金管會統計，2018年手機保單開賣第一年，總銷售件數達97萬件，保費收入達6.1億元，累計理賠金額1.2億元；業界也統計，2019年上半年賣出的手機保單約90萬至100萬張，iPhone約佔了20%，其中，今年才加入的AppleCare+也賣了6000多張。

產險業者與電信業者合作推出手機保險，像是中華電信與安達產險合作，台灣大哥大與富邦產險合作，遠傳電信與新安東京海上產險合作，亞太電信與台灣之星也和安達產險合作；蘋果直營門市販售的AppleCare+則與美國國際產物AIG合作，其他銷售通路也搭配產險公司合作。

▲民眾挑選iPhone 11時，可以考慮購買手機保險或AppleCare+方案。（圖／記者林敬旻攝）

民眾購買全新iPhone時，可以另加購產險業者推出的「手機保險」，或是自行搭配AppleCare+方案。兩者最大不同是，「手機保險」可以針對一般手機毀損維修免自負額，原機意外損壞每年最高3次維修機會，最長2年保障，也就是共有6次維修機會；AppleCare+則在2年保固內，最多僅保障2次意外毀損，而且手機損壞或破裂至少要負擔維修自負額。

AppleCare+的優點是，2年內電池保固免費，也就是如果在保固期間，電池蓄電量低於原規格標示的80%時也享有維修服務，更換電池不用負擔任何費用，隨附的耳機與配件也包含在內，且台灣投保AppleCare+能在全球Apple直營店維修；相比之下產險業者推出的手機保單就不包含電池和配件更換，且只能在台灣送修。

保費方面，可以選擇與電信資費合約一同綁定，每個月繳交保費，也就是「分期交付」；若購買手機空機而未綁合約，則可選擇年繳帳單「一次交付」。

▲購買新的iPhone 11前，民眾也要自行測試手機的狀況，以免權益受損。（圖／記者林敬旻攝）

「一旦離開櫃檯、走出門口，就不能再為這支新手機投保囉。」民眾在購買新的iPhone後，離開櫃檯就無法再投保手機保險，因此，在購買手機前就必須衡量手機是否有螢幕毀損、泡水、摔壞或車輾等相關風險，再另外購買手機的保障。民眾購買保險後，以上狀況造成手機損壞都可以免負擔維修費用；如果手機毀壞程度無法維修，也可以另負擔3500元至4500元不等的費用，更換成「iPhone良品機」。

另外，也要注意「手機保單」的保障範圍。像是外殼磨損、腐蝕、氧化、鏽垢，或螢幕影像殘留、烙印、色偏、亮點等「自然損耗」，配件如充電器、傳輸線、耳機、觸控筆等，手機電池容量不足或電池電壓電流不穩，手機毀損而自行拆開等狀況，都不在保障範圍內，也無法申請理賠。詳細內容仍要以保單條款為主。