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慘賠廠商5700萬！國防部「換迷彩服」違約…士兵仍穿舊裝

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▲陸戰隊「虎斑」數位迷彩服亮相。（圖／資料照）

▲國防部因數位迷彩野戰服換裝計畫出現問題，須補償廠商5700萬元。（圖／資料照）

記者鄒鎮宇／台北報導

國防部軍備局生產製造中心第302廠委託廠商製作「抗近紅外線迷彩野戰服」，後改為「數位迷彩野戰服」，卻又突然暫緩不買，導致廠商虧損提告，最終法院三審判賠5700餘萬元。對此，監察院楊芳玲、蔡崇義、楊芳婉等三位監委做出糾正。

監委楊芳玲指出，國防部為提升軍工廠的營運效益，並達成「國防工業植基於民間」，由302廠將「抗近紅外線迷彩野戰服」採購案委請民間廠商，豈料過程中突然修改契約，將貨品改為「數位迷彩野戰服」，最後國防部又不執行換裝計劃，但廠商早已準備好相關設備進行生產。

楊芳玲表示，國防部沒有買到「抗近紅外線迷彩野戰服」，又將「數位迷彩野戰服」的生產中止，只拿舊的迷彩服給官兵穿；另外，廠商因無法接到訂單而損失，進而請求仲裁判斷。國防部仲裁輸後向法院提起訴訟，第一審到三審皆敗訴，最終需補償廠商5700餘萬元。

監委認為，國防部執行計劃不當，讓國軍需要的迷彩戰俘供給不足、廠商虧損及補償廠商，最終導致「三輸」的狀況，確屬失當令人心痛，應確實上緊發條，有效執行各項建軍備戰政策。

對此，國防部表示，為杜絕類似狀況再次發生，已要求各軍種詳實訂定籌補計畫，依「分年檢討需求，落實總量控管」方式執行服裝訂購，目前各項簽約執行，採購狀況均正常。

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