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馬英九的論文都查得到　世新副校長：蔡英文為何怕被看？

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▲▼總統蔡英文於總統府說明索羅門群島斷交記者會。（圖／記者季相儒攝）

▲總統蔡英文博士學位陷入造假爭議。（資料照／記者季相儒攝）

記者徐政璿／台北報導

總統蔡英文的英國倫敦政經學院（LSE）博士學位真相到底為何，引發社會熱議。世新大學副校長游梓翔表示，蔡英文論文真偽的問題愈吵愈熱烈，在不同來源提出的疑點愈來愈多的情況下，一句「真的假不了」，或是「有博士學位必然有繳交論文」的說法，恐怕很難平息爭議。與其扯這麼多，總統府要解釋的是，蔡總統這份幾乎要拿「1.5個博士」的論文，為什麼不能公開讓大家拜讀？

游梓翔指出，總統府發言人說，蔡總統論文是「依照LSE校方相關規定亦可供人公開檢閱」，但閱覽的重重限制根本不是LSE校方的通案規定，而是論文作者蔡總統的個人要求。因此蔡總統必須說明的是，論文基於什麼理由要設下如此嚴格的限制，為什麼不給大家看？

游梓翔表示，台灣在英美完成博士學位的人很多，美國的博士論文除了畢業學校的圖書館外，詳細資料會編入ProQuest資料庫。英國的博士論文除了畢業學校，則會由英國圖書館的EThOS編目。其中大量論文作者都會開放下載。

游梓翔特別用了馬英九（Ma, Ying-jeou）、朱立倫（Chu, Liluan Eric）和胡志強（Hu, Zhiqiang）來查詢，馬朱是美國博士，胡是英國博士。在ProQuest資料庫中，可以查到馬英九和朱立倫論文的詳盡資料，而朱立倫1991年在紐約大學的博士論文「Market-based accounting research: An international comparison and new evidence」是開放全文下載的。

游梓翔指出，胡志強1985年牛津大學的博士論文「Arms control policy of the Peoples Republic of China, 1949-1978」也可以在EThOs資料庫中找到，同樣開放全文下載。他是1996年從美國丹佛大學取得博士學位，他的博士論文，也開放全文下載。只要進入ProQuest和EThOS這兩個資料庫，就可以在幾分鐘內立刻取得朱立倫和胡志強和游梓翔的博士論文pdf檔，愛看幾遍看幾遍。沒人需要監視著你該怎麼看。

游梓翔說，他想請問蔡總統，「您是基於什麼理由，不能印一份論文給我們看看呢？」

蔡英文19日回應，「這個論文當年是35年前的論文，所以，當時的作法有它的作法，如果以現在的眼光去看過去，那當然會說，或許有一些問題。」

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