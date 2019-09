馬英九的論文都查得到　世新副校長：蔡英文為何怕被看？

▲總統蔡英文博士學位陷入造假爭議。(資料照/記者季相儒攝)

記者徐政璿/台北報導

總統蔡英文的英國倫敦政經學院(LSE)博士學位真相到底為何,引發社會熱議。世新大學副校長游梓翔表示,蔡英文論文真偽的問題愈吵愈熱烈,在不同來源提出的疑點愈來愈多的情況下,一句「真的假不了」,或是「有博士學位必然有繳交論文」的說法,恐怕很難平息爭議。與其扯這麼多,總統府要解釋的是,蔡總統這份幾乎要拿「1.5個博士」的論文,為什麼不能公開讓大家拜讀?

游梓翔指出,總統府發言人說,蔡總統論文是「依照LSE校方相關規定亦可供人公開檢閱」,但閱覽的重重限制根本不是LSE校方的通案規定,而是論文作者蔡總統的個人要求。因此蔡總統必須說明的是,論文基於什麼理由要設下如此嚴格的限制,為什麼不給大家看?

游梓翔表示,台灣在英美完成博士學位的人很多,美國的博士論文除了畢業學校的圖書館外,詳細資料會編入ProQuest資料庫。英國的博士論文除了畢業學校,則會由英國圖書館的EThOS編目。其中大量論文作者都會開放下載。

游梓翔特別用了馬英九(Ma, Ying-jeou)、朱立倫(Chu, Liluan Eric)和胡志強(Hu, Zhiqiang)來查詢,馬朱是美國博士,胡是英國博士。在ProQuest資料庫中,可以查到馬英九和朱立倫論文的詳盡資料,而朱立倫1991年在紐約大學的博士論文「Market-based accounting research: An international comparison and new evidence」是開放全文下載的。

游梓翔指出,胡志強1985年牛津大學的博士論文「Arms control policy of the Peoples Republic of China, 1949-1978」也可以在EThOs資料庫中找到,同樣開放全文下載。他是1996年從美國丹佛大學取得博士學位,他的博士論文,也開放全文下載。只要進入ProQuest和EThOS這兩個資料庫,就可以在幾分鐘內立刻取得朱立倫和胡志強和游梓翔的博士論文pdf檔,愛看幾遍看幾遍。沒人需要監視著你該怎麼看。

游梓翔說,他想請問蔡總統,「您是基於什麼理由,不能印一份論文給我們看看呢?」

蔡英文19日回應,「這個論文當年是35年前的論文,所以,當時的作法有它的作法,如果以現在的眼光去看過去,那當然會說,或許有一些問題。」