弱智男翻出姪女屍「開火烹煮」！父母殺2歲半女兒藏5年　最重可處絞刑

▲新加坡鐵鍋煮屍案，死亡女童雙親被控謀殺罪。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者王致凱／綜合報導

新加坡日前發生駭人聽聞的「鐵鍋煮屍案」，警方證實死者為2歲半女童，恐怕已死亡5年之久，而兇手就是其雙親。女童父母先前已經因為另一起毒品案遭關押，17日2人再被控犯謀殺罪嫌，若罪成最重恐面臨死刑。

根據《聯合早報》報導，新加坡警方9月10日晚間8時30分接獲報案稱，在振瑞路（Chin Swee Road）一處組屋發生命案，警員到場時，果然在屋內找到一個裝有屍塊的鐵鍋。

警方最初原以為屍體為一個胚胎，檢驗後證實死者為一名2歲半女童，而涉案兇手正是其親生父母。根據法庭控狀，女童父母受嫌於2014年3月間，於振瑞路第52座組屋8樓其中一戶住宅內謀殺女童，意味著女童早在5年前就已死亡，但直到近期才被人發現。

報導指出，女童的30歲母親因毒品等案件，早在去年6月6日就被收押，並於9月9日遭判刑5年2月。女童的31歲父親同樣面臨毒品相關罪名指控，目前還在審理階段，他自去年6月20日就被收押。

女童父母17日出庭後，法官下令將2人還押於中央警署，下次開庭時間訂在9月24日。報導指，2人觸犯謀殺罪條文，最重可判處死刑，或終身監禁加鞭刑。新加坡死刑執行方式為絞刑。

另據新加坡《聯合晚報》報導，鄰居透露，女童父母有多名孩子，過去經常在走廊上嬉鬧，因此其中一個孩子5年前突然失蹤，鄰居也沒有察覺不對勁。據悉，女童死亡後，屍體一直被小心翼翼的藏在屋內，女童父母曾嘗試燒屍未果，遂改以密封方式存放，因此過去一直沒有出現異味。

直到去年，被告2人因毒品案被捕後，據信其他孩子們都被親友或社工帶往他處安頓，只留下被男嫌的低智商弟弟一人獨居。男嫌入獄前曾請託友人定時替地地帶食物，但不排除低智商弟弟在家中翻找食物時，意外找出姪女屍體。

馬來西亞《東方日報》則報導，低智商弟弟可能誤以為女童屍體是可食用的肉，因此開火烹煮，結果惡臭味立刻飄散，鄰居感到不適報警，才讓整起事件曝光。

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