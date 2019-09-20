影／iPhone 11今開賣　中華電信送頭香哥Pro Max 256G 夜幕綠

記者余弦妙／台北報導

Apple新機iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max在今（20）日正式開賣，今年電信三雄中華電、台灣大、遠傳都祭出了排隊好禮搶客，因此吸引了果粉提前來信義威秀門市排隊，其中中華電頭香洪先生排隊時間長達一周，中華電信也贈送頭香1支iPhone 11 Pro Max 256G 夜幕綠。

▲頭香哥洪先生。（圖／記者余弦妙攝）

頭香哥洪先生從9/14中午12點就來排隊，他在今天購買了1支，iPhone 11 Pro Max 256G太空灰，再加上中華電信加碼贈送的iPhone 11 Pro Max 256G 夜幕綠，在短短10分鐘就帶回兩支價值超過10萬元的手機。

中華電信指出，信義威秀門市開賣會將首度贈送3,600元優惠券給前100名排隊的果粉，購買單機或綁約購機均適用。另外，10月31日前申辦「大4G購機方案」月繳999元以上資費，搭配iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max，就有機會獲得Apple Watch Series 4 搭配One Number服務11個月，總價值1萬8689元，還有AirPods無線充電盒組，價值6,490元，各限11名。

