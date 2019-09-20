陸恢復小三通自由行簽證　廈門業者看好：人潮很快會回流

▲旅客從廈門五通碼頭登船前往金門。（圖／記者蔡紹堅攝，下同。）

記者蔡紹堅／台北報導

大陸20日起恢復20個城市對金馬澎小三通自由行的簽證。廈門的旅遊業者表示，雖然開放的只有20個城市，與原先47個城市還差超過一半，但總比赴台自由行幾乎沒有管道好，且確實有很多人有這個需求，「走小三通去金門的，很多都是福建沿海的居民，除了旅遊外，很多人是定期去購買日用品的，所以人潮應該很快就會回流。」

廈門的業者指出，走小三通去金門的旅客這幾年越來越多，金門前幾個月還舉辦了突破2千萬人次的慶祝活動，一些大陸旅客都有拿到獎品，但暫停自由行，又限縮團客以後，整個人潮就消失了，「原本船班是會到很滿的，買不到票，但暫停之後，船票變得很好買，客流量至少差了一倍，影響很明顯。」

業者說，小三通對沿海的居民很有吸引力，因為跟搭飛機到台灣動輒人民幣1、2千元（約5千至1萬元新台幣）比較，從廈門搭船來回金門只要人民幣200多元（約1000多元新台幣），而且一天、兩天、三天都有不同的玩法，時間好掌控，「金門當然不是台灣，但跟大陸也是完全不同的環境，對一些預算較少、時間不多，又想體驗看看的旅客來說，還是很有吸引力的。」

業者提到，自由行暫停前，大部分旅客前往金門都是自由行，跟團的反而是少數，最大的原因就是方便，「赴金馬澎的簽證比赴台的好辦，還可以落地簽，自由行的人自然就多，還有，金門面積不大，找個旅行社代租電動車、民宿，下船之後就可以騎著車到處玩，很受年輕族群歡迎。」

除了旅遊以外，也有一些專門「血拚」的族群，業者表示，台灣有一些商品是大陸買不到的，像是奶粉、藥妝、保養品、隱形眼鏡等，廈漳泉這一帶距金門非常近，都會定期搭船去購物，「先前自由行暫停，很多人沒辦法去補貨，像奶粉喝習慣了的這類型，不能說換就換，只好改成跟團，或是請台灣、金門的朋友代購，非常不方便，現在重新恢復，才鬆了一口氣。」

9月20日恢復受理赴金馬澎自由行簽證的20個大陸城市

福建省：福州、廈門、漳州、泉州、龍岩、莆田、三明、南平、寧德。

江西省：撫州、上饒、鷹潭、贛州。

廣東省：梅洲、潮州、汕頭、揭陽。

浙江省：溫州、麗水、衢州。