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外媒：印度成中美貿易戰勝利組　專家估吸外資110億美元

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▲受惠於轉單效應，印度在貿易戰中能獲得鉅額利益。（圖／路透）

▲受惠於轉單效應，印度在貿易戰中能獲得鉅額利益。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

中美貿易戰拖累全球經濟，但未必對每個國家都是負面影響，.受惠於轉單效應，印度在貿易戰中能獲得鉅額利益，專家預估將有高達110億美元（新台幣3439.1億元）資金流入印度。

據《CNBC》報導，星展銀行（DBS Group）經濟學家拉奧（Radhika Rao）認為，在美國對中輸美商品課徵新稅的情況下，許多製造商將工廠移出中國大陸，以規避增加的關稅，製造商四處尋找轉移投資的目標，印度人口眾多、土地廣大，而且市場成長潛力巨大，遂成為市場關注的焦點。

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拉奧接受CNBC採訪時表示，印度的製藥、化學和工程領域，將會是貿易戰中受惠最多的產業，印度品牌資產基金會（India Brand Equity Foundation，IBEF）的統計資料顯示，印度的製藥業提供了全球疫苗一半需求，並且是世界第12大工具機生產國。

此外，IHS Markit亞太區首席經濟學家比斯瓦司（Rajiv Biswas）指出，隨著美國對陸課徵新稅，中國大陸出口商品的價格將會節節上升，印度在紡織、製鞋和電子業方面也可能受益。

比斯瓦司也舉例，富士康為了避免過度依賴中國大陸，也將部份供應鏈轉移至印度，分散經營風險。中期而言，印度能受惠於此一趨勢。

不過，外資進入印度依然須面對三個重大挑戰：土地法、基礎設施和勞動法規。

法國興業銀行（Societe Generale）經濟學家昆杜（Kunal Kundu）表示，印度的土地權分散，而且土地申請期很長；勞動法規非常複雜，約有40多條法規，這令製造商難以適從。

而且，野村證券分析師瓦爾馬（Sonal Varma）指出，缺乏基礎建設也是一個大問題，包括道路、港口和發電廠，而建造這些設施都需要時間。印度要從外資獲益前還需要修改許多法律和投資許多基礎建設。

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