UGG粉紅毛怪出沒　毛茸茸耳機、拖鞋、包包都想要

時尚總是走在最前端，雖正值炎熱季節，各品牌紛紛發布秋冬系列，美國時尚生活品牌UGG 2019秋冬系列以「大膽、自信、個人魅力」為題，打造多款可以個性同時俏皮可愛的鞋款，不僅將經典雪靴再進化，更首度推出粉色調的耳機式耳罩。

經典靴型再進化，BOOM BUCKLE鞋款以酷黑帶扣點綴鞋面與腳踝，帥氣滿分，並採用加厚的橡膠大底，提供足部高度舒適性，以栗子色、黑色雙面羊皮，柔軟的羊皮包裹腳掌，舒適又保暖。

上季首度推出的FLUFF YEAH涼鞋一推出就廣受部落客、名人喜愛，今年UGG再推黑色、豹紋與街頭塗鴉款式，毛茸茸的可愛外表，加上繡有UGG的彈性織帶，穿上它必成為街頭上的矚目焦點。

大膽展現自己最特別的樣貌，UGG Fashion Baby系列於每一季展現奇思妙想，將無邊際的創造力注入鞋款，本季由POP PUNK鞋款揭開序幕，超厚彈性齒形大底，將麂皮、漆皮與透氣網布融合，並以搶眼的粉色系與奢華的藍色系呈現。

部落客UGG穿搭

雪靴就跟就跟一般靴款一樣，不同長度、顏色都能影響整體造型，許多歐美名人喜愛穿寬鬆運動褲搭配雪靴，展現隨性街頭風，如果怕太隨性，可以將運動褲換成leggings或牛仔褲，展現街頭時髦態度。也可學學歐美部落客，在入秋時以碎花洋裝外罩針織薄外套或牛仔外套，搭配雪靴，不會過厚重又能保暖。

而這次UGG 2019秋冬系列也首次推出附帶耳機功能的羊毛耳罩，結合可愛又親膚的羊毛，同時具備3.5mm耳機線，共有五色包含粉色、淺藍、紫色、黑色和 栗子色，售價$3500。

※編輯：Tiffany Leu |

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