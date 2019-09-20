美國空軍提議購入8架F-15EX　比F-35飛得高遠快

▲F-15EX先進鷹式(Advanced Eagle)戰機。（圖／翻攝自波音官網）

實習記者施怡妏／綜合報導

美國參院國防撥款小組委員會日前在2020年度財政預算上建議，提撥9.924億美元（約台幣308億元）購買8架F-15EX戰機，其中有2架為測試機，作為新戰機的研發、測試與評估。這架飛機在美國空軍佔有一席之地，比F-35飛得較高、較遠、較快，並能搭載較多武器。

根據外媒報導，由美國波音公司（Boeing）製造的F-15EX是第四代F-15「先進鷹」（Advanced Eagle）的最新版本。第四代在外觀上做了改變，包括使用現代雷達和新型航空電子設備進行改造，可搭載較多武器。波音在社群媒體上公佈的宣傳影片中說，「F-15EX將安裝全球最快的電腦，飛控系統與前緣電子雷達。」

波音在官網上表示，對於每年必須添購24架戰鬥機的美國空軍而言，F-15EX是最具有成本效益，又能為軍隊增添戰力，足以應付各種戰略的需求，也是最快速又能滿足空軍條件的唯一選擇。第一架F-15於1972年起飛，從1976年以來一直都被美國空軍使用。此外，以色列、日本，韓國，新加坡等國家，在軍隊中也使用F-15。

根據波音官網資料，F-15EX在過去10年已投注超過50億美元的技術開發，在武器搭載量有很大的提升，具有12個空對空與15個空對地的武器掛點，搭載容量可達29,500磅，可依據各種需求進行變換，兼具各種型態的任務；換裝新的發動機也提供更強的速度與加速能力，可以更快到達目的地。

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