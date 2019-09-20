贈票／動畫界最大盛事 國際動畫展十月開展

App小組／活動報導

國內最大動畫影展又來囉！今年邁入第五屆的國際動畫影展，不僅策劃國際競賽、主題觀摩單元和周邊活動讓民眾參與，更邀請國際導演訪台，為影展更添驚喜。近年來，國際動畫影展已成為動畫迷每年固定朝聖的重要活動，除了多部屢屢獲獎的話題長片外，「國際競賽」單元也吸引許多重量級作品參賽，今年入圍作品中便可見許多國際影展常見的名字，現在只要下載ETtoday星光雲App，馬上送你進場看展去！

今年的入圍作品多元，來自全球28個國家及地區，更有多部來自國際知名影展的作品將在臺首映，而臺灣影片也精采萬分，包括《粽邪》導演廖士涵首度執導動畫，邀請吳慷仁、陳竹昇、喜翔等實力派演員配音的《好時光》，以及2016年曾在臺中國際動畫影展獲獎的楊子新導演新作《多幾咧？》等作品，將和今年入圍「台北電影獎」最佳動畫片的《可愛》、《金魚》、《隱匿的方寸空間》競逐「臺灣短片競賽」和「臺灣學生短片競賽」首獎，現在就下載星光雲App，馬上進場朝聖去！

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▲導演麥斯海德勒(Max Hattler)將為觀眾現場表演VJ秀

今年影展邀請國內外動畫專家和焦點導演來到臺中與觀眾見面，呼應今年「音樂與聲音」主題，將訪問兩位焦點影人麥斯海德勒（Max Hattler）和海蒙庫莫（RaimundKrumme），本屆影展除將選映歷屆代表作外，導演也將開講並現場示範動畫如何與音樂產生交流。本屆也首次與波蘭克拉克夫國際動畫影展（Etiuda&Anima International Film Festival）合作，介紹波蘭優秀動畫新銳作品給臺灣觀眾，讓觀眾一探新奇有趣的動畫世界！

《2019 國際動畫影展》

活動日期：2019 年10月11日（五）～10月20日（日）

活動地點：臺中凱擘影城（臺中市東區復興路四段186號4樓）



【活動方式】

◎步驟1：下載《ETtoday星光雲》App （點我下載）。

◎步驟2：

開啟《ETtoday星光雲》App，點選左上角摺疊選單入口（三條橫線），即可展開側欄；立馬進入「點我抽國際動畫影展門票」，填留資料，馬上行動！



◎步驟3：請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！



【贈票活動資訊】

◎活動時間： 9月20日至9月24日2359止。

◎得獎獎項： 國際動畫影展門票。〈以手機號碼為準〉。

◎活動方式： 活動小組隨機抽出中獎者。

◎兌領方式： 於活動結束後將票券寄送給得獎者，依網友報名資訊中所填寫的地址寄出，個人資料請務必正確並完整填寫資料，以利贈獎寄送，如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格，不再補寄、敬請見諒。

主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱et_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔~