　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

108人擊退2500名越共精兵！澳紐軍「龍潭戰役」死傷僅42人　一戰曾當盟軍先鋒　

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼2006年8月18日，越戰龍潭戰役40周年，澳紐軍團家屬至龍潭參加悼念儀式。（圖／路透）

▲ 2006年8月18日，龍潭戰役40周年，澳紐軍團家屬至龍潭參加悼念儀式。（圖／路透）

實習記者許祐誠／綜合報導

電影《108悍將》內容講述越戰歷史上最關鍵的「龍潭戰役」，紐澳軍團（ANZAC）處在僅有108名士兵的劣勢中，如何擊退人數多達1500至2500人之間的越共部隊。其實，直到1931年才取得內政外交的獨立自主權的澳洲，戰爭經驗相當豐富，曾參與過二戰與韓戰等著名戰役，擁有頑強的戰鬥力。

1966年8月18日越戰期間，澳紐軍團半途遇到正準備攻擊澳洲駐地的北越軍隊，當時越共由精銳的275旅、D445省軍區營，以及一個北越營組合而成，人數最多來到2500人。值得一提的是，當時越共275旅在2年以來，即使面對裝備精良的美軍，幾乎未嘗敗績。

雙方碰面後，面對大批越共軍隊主動出擊，澳紐軍團靠著精準射擊和直升機提供的補給和火力支援，堅持3個半小時後，反而是北越部隊死傷慘重，最後主動撤軍，自龍潭戰役後不敢再嘗試進攻澳軍駐地。據估計，當時澳軍有18人死亡，24人受傷，越共傷亡人數不詳，但點算的遺體有245具。

此後，澳洲定期在龍潭舉行悼念儀式，但2016年8月中旬，越南當局認為，澳洲駐當地領事館原本承諾「低調」舉行活動，沒想到卻舉辦周年晚宴和音樂會，完全沒有顧及當地民眾的心理感受，因此決定發布臨時禁令。所幸澳洲外交部交涉後，越南不久後決定讓步，允許最多100人於當地時間9點30分後進入龍潭。

▲▼2018年4月25日，澳紐軍團日103周年紀念日儀式。（圖／路透）

▲ 2018年4月25日，澳紐軍團日103周年紀念日儀式。（圖／路透）

事實上，澳紐軍團經驗之所以相當豐富，是因為之前曾參與許多戰役，像是曾跟隨殖民母國英國參與第一次世界大戰，並常常扮演先鋒隊的角色，當時僅2.8萬名士兵的澳紐軍團，雖然人數僅是參與加里波利之戰（Battle of Gallipoli）50萬聯軍的一部份，仍率先登陸加里波利半島，計畫奪取君士坦丁堡和打敗土耳其。雖然登陸地點錯誤，導致地勢處於劣勢，紐澳軍團堅持8個月後撤退，卻以「戰鬥頑強」聞名。

當時，澳洲在戰役中的傷亡率為各國之首；紐西蘭則是一戰期間，按照人口計算，傷亡率最高的國家。此後，澳紐軍團日於1916年4月起舉行，紀念1915年4月25日一戰期間，在加里波利之戰犧牲的澳紐軍團。節日在澳洲和紐西蘭都是公眾假日，為兩國重要的節日之一。

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

ET快訊
連千毅「竹聯底尬地頭蛇」酒店牽手和解照曝！小弟狀況外繼砸倉庫
韓國瑜鳳山參拜被嗆「現場不到60人」！　韓粉公布一張空拍照
連千毅深夜緊急直播道歉「麥擱搞啊！大家一起開賓利」2萬人搶看
塔巴颱風轉彎甩水！北台越晚雨越大　一圖看降雨熱區直接下到月底
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

美國空軍提議購入8架F-15EX　比F-35飛得高遠快

108人擊退2500名越共精兵！澳紐軍「龍潭戰役」死傷僅42人　一戰曾當盟軍先鋒　

三支部後勤機動裝載示範　強化部隊作戰支援能力

模擬戰時夜間遭敵破壞　陸軍三支部油管修復培養默契

莫拉克風災三過家門不入　林政榮中校領官兵馳援災區

印度國產航母「4台電腦＋硬碟」失竊　未完工卻創「下水3次」奇蹟

在大武營區成長茁壯　潘益龍完美高空跳傘逾1200次

現地戰術強化作戰思維　特5營行軍訓練抵達臺北港

培育數以萬計合格傘兵　見證陸軍空降訓練中心整備艱辛

軍醫局戰術戰傷技能競賽　展現國軍緊急救護專業能量

3C達人搶先開箱iPhone 11！　逆光＋夜景拍攝...實測超有感

超深事業線「爆加30公分」到人中 測友觀察力網笑瘋：男生最細心

恭喜楊丞琳變「李太太」啦　 婚禮沒有伴娘..潘瑋柏死心吧!!!

老司機深夜帶路！吃遍在地美食　Joeman嚐米漿：願意2點來買

快訊／金泰希生了！「二寶性別公開」　 粉絲淚推：Rain圓夢了

萌柴化身「FoodShiba」接訂單　背粉紅外送包...網：快送來我家

李榮浩當場邀學員「去我演唱會唱」 王力宏.那英聽參賽者表演感動哭！　

楊丞琳證實結婚！　甜笑認了領證，瞞2天鬆口細節

南非男孩首嚐珍奶緊張度爆表！ 他一臉驚恐：看起來好像豹QQ

打鼓神童！8歲妹表演氣勢UP　音樂老師盛讚：她有無比潛力

美國空軍提議購入8架F-15EX　比F-35飛得高遠快

108人擊退2500名越共精兵！澳紐軍「龍潭戰役」死傷僅42人　一戰曾當盟軍先鋒　

三支部後勤機動裝載示範　強化部隊作戰支援能力

模擬戰時夜間遭敵破壞　陸軍三支部油管修復培養默契

莫拉克風災三過家門不入　林政榮中校領官兵馳援災區

印度國產航母「4台電腦＋硬碟」失竊　未完工卻創「下水3次」奇蹟

在大武營區成長茁壯　潘益龍完美高空跳傘逾1200次

現地戰術強化作戰思維　特5營行軍訓練抵達臺北港

培育數以萬計合格傘兵　見證陸軍空降訓練中心整備艱辛

軍醫局戰術戰傷技能競賽　展現國軍緊急救護專業能量

外媒：印度成中美貿易戰勝利組　專家估吸外資110億美元

連千毅「竹聯底尬地頭蛇」酒店牽手和解照曝光！　小弟狀況外繼續砸倉庫

植村秀推出Pokemon超萌聯名彩妝，「大人風」皮卡丘你看過嗎？

「發酵乳、乳酸飲料」差在哪？專家揭秘營養成分！

歡慶新加坡了凡連4年摘星　台灣推出買全雞送招牌油雞飯

旺旺中時民調：蔡英文32.6％、韓國瑜25.7％　郭退選游離票縮小差距

印地安人打老虎　張育成相隔4天先發三壘手

中華女壘投手戰力提升　唯控球精準度再做提醒

高雄「反恐等級」防連千毅之亂再起！雞爪釘上場藏騎樓　長槍警街頭維安

塔巴颱風轉彎甩水！北台越晚雨越大　一圖看降雨熱區…直接下到月底

太陽花女戰神「泳照被挖出」！　黑色薄紗比基尼火辣對比網嗨翻

軍武熱門新聞

印國產航母「電腦設備」失竊！　

F-15EX購入8架　比F-3..

龍潭戰役！澳紐軍人數「1：25..

美俄若爆核戰　45分鐘死340..

突襲沙國煉油廠「無人機僅花46..

伊朗先進「飛彈＋無人機」成地區..

三支部後勤機動裝載強化作戰支援

解放軍「無偵-8」、「利劍」無..

殲-16掛2款導彈喊斬殺美隱身..

陸軍三支部夜間油管修復

世界最大功率！AI-136T渦..

見證陸軍空降訓練中心整備艱辛

特5營行軍訓練強化作戰思維

解放軍驅逐艦入印度洋　印度P-..

更多熱門

相關新聞

無人機警告有鯊魚　衝浪男驚險逃命

澳洲一名男子在海中從事衝浪活動時，突然被一台無人機大聲警告，身邊附近有鯊魚，他仔細一看，不遠處水中的確有一龐然大物的黑影，嚇得他趕緊划回岸上才幸運逃過一命。

香港情勢不穩　港人置產最愛澳洲

爸殺妻後自殺！8歲兒坐後座目睹

蒙牛300億收購澳洲網紅奶粉

惡夫把老婆燒成火球：我有權打她

關鍵字：

澳紐軍團ANZAC龍潭戰役越戰紐澳要聞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

性侵後分屍13塊　 死者家屬二審庭外飛踢

即／連千毅深夜直播道歉：大家一起開賓利

塔巴大轉彎逼台！2地區風雨時程出爐

連千毅事蹟起底！擁「6架超跑」　巨乳辣妻長腿逆天

韓國瑜鳳山參拜「現場不到60人」…韓粉公布照片

醫曝「咖啡禁忌族群」：看舌頭一秒判斷

東大門夜市攤被砸　裸男偷吃毀10萬海鮮

一家人到海灘木屋度假　隔天老婆一屍兩命

警煞到越南版新垣結衣　不捨貼文…要被送回去惹

阿信IG翻牌蔡阿嘎！11字認錯：以為是蔡桃貴

網美死前畫面曝光！全身癱軟遭拖入電梯

227萬起！Lexus RX休旅車開賣

最怕自備環保杯！飲料員：會升天　

辣人妻被拉神壇後強壓壞　道士逼兒在外跪拜

最瘋狂的選舉！韓國瑜「三殺出現救星」

更多

最夯影音

更多

3C達人搶先開箱iPhone 11！　逆光＋夜景拍攝...實測超有感

超深事業線「爆加30公分」到人中 測友觀察力網笑瘋：男生最細心

恭喜楊丞琳變「李太太」啦　 婚禮沒有伴娘..潘瑋柏死心吧!!!

老司機深夜帶路！吃遍在地美食　Joeman嚐米漿：願意2點來買

快訊／金泰希生了！「二寶性別公開」　 粉絲淚推：Rain圓夢了

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面