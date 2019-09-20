108人擊退2500名越共精兵！澳紐軍「龍潭戰役」死傷僅42人　一戰曾當盟軍先鋒　

▲ 2006年8月18日，龍潭戰役40周年，澳紐軍團家屬至龍潭參加悼念儀式。（圖／路透）

實習記者許祐誠／綜合報導

電影《108悍將》內容講述越戰歷史上最關鍵的「龍潭戰役」，紐澳軍團（ANZAC）處在僅有108名士兵的劣勢中，如何擊退人數多達1500至2500人之間的越共部隊。其實，直到1931年才取得內政外交的獨立自主權的澳洲，戰爭經驗相當豐富，曾參與過二戰與韓戰等著名戰役，擁有頑強的戰鬥力。

1966年8月18日越戰期間，澳紐軍團半途遇到正準備攻擊澳洲駐地的北越軍隊，當時越共由精銳的275旅、D445省軍區營，以及一個北越營組合而成，人數最多來到2500人。值得一提的是，當時越共275旅在2年以來，即使面對裝備精良的美軍，幾乎未嘗敗績。

雙方碰面後，面對大批越共軍隊主動出擊，澳紐軍團靠著精準射擊和直升機提供的補給和火力支援，堅持3個半小時後，反而是北越部隊死傷慘重，最後主動撤軍，自龍潭戰役後不敢再嘗試進攻澳軍駐地。據估計，當時澳軍有18人死亡，24人受傷，越共傷亡人數不詳，但點算的遺體有245具。

此後，澳洲定期在龍潭舉行悼念儀式，但2016年8月中旬，越南當局認為，澳洲駐當地領事館原本承諾「低調」舉行活動，沒想到卻舉辦周年晚宴和音樂會，完全沒有顧及當地民眾的心理感受，因此決定發布臨時禁令。所幸澳洲外交部交涉後，越南不久後決定讓步，允許最多100人於當地時間9點30分後進入龍潭。

▲ 2018年4月25日，澳紐軍團日103周年紀念日儀式。（圖／路透）

事實上，澳紐軍團經驗之所以相當豐富，是因為之前曾參與許多戰役，像是曾跟隨殖民母國英國參與第一次世界大戰，並常常扮演先鋒隊的角色，當時僅2.8萬名士兵的澳紐軍團，雖然人數僅是參與加里波利之戰（Battle of Gallipoli）50萬聯軍的一部份，仍率先登陸加里波利半島，計畫奪取君士坦丁堡和打敗土耳其。雖然登陸地點錯誤，導致地勢處於劣勢，紐澳軍團堅持8個月後撤退，卻以「戰鬥頑強」聞名。

當時，澳洲在戰役中的傷亡率為各國之首；紐西蘭則是一戰期間，按照人口計算，傷亡率最高的國家。此後，澳紐軍團日於1916年4月起舉行，紀念1915年4月25日一戰期間，在加里波利之戰犧牲的澳紐軍團。節日在澳洲和紐西蘭都是公眾假日，為兩國重要的節日之一。

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