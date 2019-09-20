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IG爆紅超會搭柴柴「Bodhi」聯手Nike　狗頭系列服裝太萌啦

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世界上到底誰能抵抗得住柴犬的可愛？在 Intagram 上擁有 30多萬粉絲的柴犬 Bodhi，除了擁有一張呆萌到不行的臉外，更有一身絕佳的好品味！他可不是在跟你穿什麼裝可愛的穿搭，他的 Outfit 可是帥到連 Nike 都找他合作！

▲▼ 誰能比這隻「柴犬」更會穿？IG爆紅穿搭神犬與NIKE推超狂聯名。（圖／Bella儂儂提供）

▲▼ 誰能比這隻「柴犬」更會穿？IG爆紅穿搭神犬與NIKE推超狂聯名。（圖／Bella儂儂提供）

▲▼ 誰能比這隻「柴犬」更會穿？IG爆紅穿搭神犬與NIKE推超狂聯名。（圖／Bella儂儂提供）

▲（圖／Instagram@mensweardog）

Bodhi 的穿搭品味源自於他兩位主人 David 與 Yena，他們從創辦 Intagram 帳號 @mensweardog 開始便每天為 Bodhi 放上穿搭照，但有趣的是，每天 Bodhi 的穿搭幾乎是仿造人類的穿法，不管是紳士西裝，還是運動裝扮，或換上高領毛衣變成韓系歐巴，Bodhi 的萌樣完全沒有他無法駕馭的衣服，這或許就是所謂的「衣架子」吧～

▲▼ 誰能比這隻「柴犬」更會穿？IG爆紅穿搭神犬與NIKE推超狂聯名。（圖／Bella儂儂提供）

▲▼ 誰能比這隻「柴犬」更會穿？IG爆紅穿搭神犬與NIKE推超狂聯名。（圖／Bella儂儂提供）

▲▼ 誰能比這隻「柴犬」更會穿？IG爆紅穿搭神犬與NIKE推超狂聯名。（圖／Bella儂儂提供）

▲（圖／MENSWEARDOG）

他可愛逗趣的模樣，更讓主人為他創立了個人品牌「MENSWEARDOG」，運用 Bodhi 的頭像製作成上衣、帽子、手機殼等單品，除此之外也跨足居家做擺飾及裝飾陳列等小物，讓你的生活從頭療癒到尾！

▲▼ 誰能比這隻「柴犬」更會穿？IG爆紅穿搭神犬與NIKE推超狂聯名。（圖／Bella儂儂提供）

▲▼ 誰能比這隻「柴犬」更會穿？IG爆紅穿搭神犬與NIKE推超狂聯名。（圖／Bella儂儂提供）

▲（圖／Nike）

現在，他的可愛更吸引了品牌的注意，這次運動的品牌 Nike 獨家與 Bodhi 合作設計了兩款上衣，一款是戴著墨鏡，穿上夏威夷衫的夏日模樣，另一款則是墨鏡頭像繁複印花圖紋的白底上衣，整體的詼諧設計讓讓人過目難忘！

這次的合作上衣已經可以在 Nike 各大門市購入，所有的柴粉快動起來購入這件萌到翻的 Bodhi 上衣！

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

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