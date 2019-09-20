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走過921大地震！地震預警進化「15秒→10秒」　最快2020年3月上線

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▲▼地震中心主任陳國昌說明0808清晨地震。（圖／記者范綱儀攝）

▲中央氣象局地震中心主任陳國昌說，明年地震速報時間將縮短至10秒。（圖／資料照／記者范綱儀攝）

記者賴文萱、胡順惠／台北報導

921大地震即將年滿20周年，當年造成全台2415人死亡，你還記得嗎？中央氣象局20年來不斷精進地震測報能力，明年地震速報將從15秒再縮短至10秒，最快明年3月上線；外海中大型地震預警時間則可從25秒縮短成15秒，最快明年底上線，期望再次遇到地震時能將災害降到最低。

氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，氣象局20年來持續在精進地震測報能力，除加密測站分布數量，也增加地震前兆現象觀測，另外，地震速報系統觀測儀器現也從16位元系統提升至24位元系統，可提供更精細的觀測資料，有利於地震波相判讀與中小型規模地震解析。他說，20年前能夠偵測到的地震最多1萬多個，但到現在，1年能偵測到的地震就有超過4萬個。

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▲▼國家防災日發地震速報、海嘯警報測試簡訊。（圖／中央氣象局）

▲氣象局會在國家防災日時，發出地震速報、海嘯警報測試簡訊。（圖／中央氣象局）

至於地震速報處理的速度，也有大幅進展，陳國昌說，921大地震當時，地震速報大約花了100多秒，現在只要15秒左右初步資料就能分析出爐，明年更會再縮短成10秒。另外，地震震度分級表計算公式明年1月1日起也會調整，震度將從8級細分為10級，包含0~4級、5強5弱、6強6弱以及7級，屆時量測到的震度也會更符合民眾實際感受。

由於台灣規模6以上的中大規模地震有將近70%分布於東部海域，氣象局明年將完成海纜觀測系統擴建，從現行115公里再增加580公里。未來，外海地震觀測地震定位準確度將提高、規模誤差也會減少，外海地震觀測時間可從現行25-30秒再縮短約10秒。

▲▼氣象局地震測報中心主任陳國昌。（圖／記者賴文萱攝）

▲陳國昌說，明年會完成海纜觀測系統擴建，屆時外海地震觀測時間也會再縮短。（圖／記者賴文萱攝）

陳國昌進一步說，因為外海地震通常規模較大，但因為距離陸地遠，若能縮短10秒的時間，對於陸地上的民眾就能多增加預警時間，多個幾秒避難會很有用。

事實上，為拓展強震即時警報資訊於防災應用，氣象局近年也透過災防告警細胞廣播訊息系統（Public Warning System，PWS），發送地震訊息推播給民眾，未來將持續強化通報效能，期望將地震傷害降到最低。

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