瘋電影／唐頓莊園　國王駕到人人忙翻宮廷職劇場

文／賴賴

瘋言瘋語：

從沒看過影集也沒看預告，看完電影有想回頭追劇的衝動，這劇本力太強大了呀，可以看出他完全被投資方信任，所以從開場到結尾，緊湊的視覺，豐富的場景切換，看到許多鈔票在風中飛舞，那都是預算呀，從開場一封從皇宮寄出來的『聖旨』，每位見過這封信件的差使，都尊貴的多看一眼，於是那封尊貴的信件搭乘火車，經過多人之手，而以高速被優先處理的特權來到唐頓莊園，就這一段視覺，就令人感受到，哇～爆強的處理法，不需要一句對白，皇帝要來這件事情，將是如何不可思議的重要啊。

整部電影流暢無冷場，沒有一個腳色沒有戲肉，對白兩句便告知腳色性格及他存在意義，僕役、管家、女僕、廚師、服裝…..，原來皇帝出門要帶這麼多隨從來服侍他，而御用的和在地的對決就超有戲的了，再加上所有家庭成員之間的關係碰撞出更多衝突，片中的老奶奶，強大的對白力，話不多句句精髓，苛刻又不傷人，尖酸卻合理，諷刺而不低級，五體投地的佩服編劇的強大文字功力，太好看了。

如此文藝氣息的溫和視覺莊園，竟是波濤洶湧的一浪一浪湧上，看完實在是娛樂與內涵兼具的五顆星好片。









片 名：唐頓莊園

英文名稱：Downton Abbey

類 型：劇情

上映日期：2019-09-20

片 長：122分鐘

導 演：麥可恩格勒(Michael Engler)

演 員：瑪姬史密斯(Maggie Smith) 、蜜雪兒道克瑞(Michelle Dockery) 、 伊莉莎白麥高文(Elizabeth McGovern) 、 伊梅達史丹頓(Imelda Staunton) 、 瓊安佛洛葛特(Joanne Froggatt) 、史蒂芬坎貝摩爾(Stephen Campbell Moore)

國 家：英國

語 言：英語

發行公司：環球影業



劇情大綱

時間設定在1910年代英王喬治五世在位時約克郡一個虛構的莊園—「唐頓莊園」，故事圍繞在20世紀初愛德華時代莊園主人格蘭特罕伯爵的考利家族以及為他們工作的僕人各種形式的生活。整整六季的電視影集中，《唐頓莊園》榮獲3座金球獎，15座黃金時段艾美獎，包括共69項艾美獎提名，使得《唐頓莊園》成為艾美獎歷史上提名最多的非美國電視節目 - 甚至榮獲BAFTA特別獎項和榮登金氏世界紀錄收視率最高的電視節目。

▲維持這麼龐大的一個莊園，猶如管理一家百人公司。

▲這是唐頓莊園的廚姊做的菜，在地僕役衝口而出。

▲為了擁有服侍國王皇后的經驗，大家和皇家御用管家諜對諜。



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