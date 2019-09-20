他在921當天摸黑爬上14樓　下班後還去中正紀念堂搬物資

▲921大地震，雲林斗六市觀邸大樓倒塌。（圖／建築安全履歷協會提供）

記者嚴云岑／採訪報導

民國88年9月21日，半夜1時47分的天搖地動，造成2454人死亡、29人失蹤、超過1萬人受傷，但也因此奠定大量傷患應變機制與災後心理輔導措施。衛福部公關室主任王哲超回憶當年救災的經歷，醫護人員隨著物資擠上飛機、救護車前進災區，服務1至2週後才撤回，白天忙完救災行政工作後，晚上還要到中正紀念堂搬運分裝藥物及民生物資到半夜，也協助急調度棺材，讓往生者與倖存而需要醫療救援者都能安得其所。

王哲超在地震發生不久前，仍在當時的衛生署醫政處負責緊急醫療，921發生後，他與10多位主管被召回開會，由於台北停電，所有官員只能從1樓摸黑爬到14樓，最後是靠折疊式手機微弱光源照路，才不至於跌倒。

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王哲超回憶，921發生當下，時任衛生署長詹啟賢研災情嚴重，即刻啟動區域重大傷患應變機制，由於許多醫院停水停電，衛生署當下調派許多台北醫護人員，從松山機場飛往台中清泉崗機場，協助疏散醫院住院病人，轉送洗腎等慢性病患者，詹啟賢當下也趕赴南投災區坐鎮調度。

留守台北的衛生署官員，除了負責醫護人員調度外，還要協助搬運物資，由於民間捐贈踴躍，從尿布、礦泉水、食物到棺材，全堆在中正紀念堂廣場，等到填滿卡車後，才會連同醫事人員一同送進災區。

▲衛福部公關室主任王哲超。（圖／資料照／記者嚴云岑攝）

王哲超提到，當年衛生署共派了多少名醫事人員到現場，因災區分散，且忙於調度難以統計，但粗估有幾千人次。他在震後也陪詹啟賢數度視察南投、台中災區，衛生署的支援，直到災後3個多月才逐漸靠一段落。

王哲超表示，在921大地震前，當一地區出現重大傷患時，都是由鄰近縣市調派救護車或消防車支援，但此次震災範圍遍及全台，也讓緊急醫療上緊發條，從加強無線電、救護車等硬體設備購買，到平時救災物資的儲備。

之後再發生重大傷患時，就可由中央整合，必要時調派他縣市支援，不會再有過去一縣市派出救護車，當地居民恐無車可用的窘境。

921大地震除了讓大量傷患應變機制更趨成熟，也讓社福在安置災民的作業上找改進方向。王哲超說，現在社政單位皆與超市簽約，在災難發生當下緊急調配物資，並在災民抵達收容中心後送達。此外，衛福部災後心理重建的方向，也是在震災後漸趨成熟。