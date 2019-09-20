　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

他在921當天摸黑爬上14樓　下班後還去中正紀念堂搬物資

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼921大地震，雲林斗六市觀邸大樓倒塌。（圖／建築安全履歷協會提供）

921大地震，雲林斗六市觀邸大樓倒塌。（圖／建築安全履歷協會提供）

記者嚴云岑／採訪報導

民國88年9月21日，半夜1時47分的天搖地動，造成2454人死亡、29人失蹤、超過1萬人受傷，但也因此奠定大量傷患應變機制與災後心理輔導措施。衛福部公關室主任王哲超回憶當年救災的經歷，醫護人員隨著物資擠上飛機、救護車前進災區，服務1至2週後才撤回，白天忙完救災行政工作後，晚上還要到中正紀念堂搬運分裝藥物及民生物資到半夜，也協助急調度棺材，讓往生者與倖存而需要醫療救援者都能安得其所。

王哲超在地震發生不久前，仍在當時的衛生署醫政處負責緊急醫療，921發生後，他與10多位主管被召回開會，由於台北停電，所有官員只能從1樓摸黑爬到14樓，最後是靠折疊式手機微弱光源照路，才不至於跌倒。

請繼續往下閱讀...

王哲超回憶，921發生當下，時任衛生署長詹啟賢研災情嚴重，即刻啟動區域重大傷患應變機制，由於許多醫院停水停電，衛生署當下調派許多台北醫護人員，從松山機場飛往台中清泉崗機場，協助疏散醫院住院病人，轉送洗腎等慢性病患者，詹啟賢當下也趕赴南投災區坐鎮調度。

留守台北的衛生署官員，除了負責醫護人員調度外，還要協助搬運物資，由於民間捐贈踴躍，從尿布、礦泉水、食物到棺材，全堆在中正紀念堂廣場，等到填滿卡車後，才會連同醫事人員一同送進災區。

衛福部公關室主任王哲超。（圖／記者嚴云岑攝）

▲衛福部公關室主任王哲超。（圖／資料照／記者嚴云岑攝）

王哲超提到，當年衛生署共派了多少名醫事人員到現場，因災區分散，且忙於調度難以統計，但粗估有幾千人次。他在震後也陪詹啟賢數度視察南投、台中災區，衛生署的支援，直到災後3個多月才逐漸靠一段落。

王哲超表示，在921大地震前，當一地區出現重大傷患時，都是由鄰近縣市調派救護車或消防車支援，但此次震災範圍遍及全台，也讓緊急醫療上緊發條，從加強無線電、救護車等硬體設備購買，到平時救災物資的儲備。

之後再發生重大傷患時，就可由中央整合，必要時調派他縣市支援，不會再有過去一縣市派出救護車，當地居民恐無車可用的窘境。

921大地震除了讓大量傷患應變機制更趨成熟，也讓社福在安置災民的作業上找改進方向。王哲超說，現在社政單位皆與超市簽約，在災難發生當下緊急調配物資，並在災民抵達收容中心後送達。此外，衛福部災後心理重建的方向，也是在震災後漸趨成熟。

ET快訊
快訊／獨派大老史明逝世　享嵩壽103歲
馬蓉爆懷第三胎！離婚王寶強8個月…IG曬「大肚照」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

他在921當天摸黑爬上14樓　下班後還去中正紀念堂搬物資

快訊／3縣市發豪雨特報！塔巴環流「豪雨彈」強襲　雨量累積破250mm

為當代與未來蓄積防災能量　專家倡言為臺灣發聲

彰化首例！　民宅圈養觀賞用的雞鴨鵝…感染禽流感一樣全撲殺

世界最罕見有機劇場！雲門在池上百頃稻浪起舞　鳥是臨演、風雨是特效

Instagram新禁令！「減肥、整形」宣傳貼文刪光　阻擋18歲以下用戶瀏覽

全台最敢雜誌！《新活水》復刊2週年特展　最新期「點解香港」

差一天來世上！「睡著的前世情人」殯葬員送火化場...爸蹲地潰堤：等妳回來

提升檔次！行家曝品嘗鍋燒麵關鍵「靠泡麵」　吸飽湯汁一次加爆

iPhone 11才開賣「秒折3千元」他發文嘆！鄉民一查…驚曝「黃牛身分」笑噴

恭喜楊丞琳變「李太太」啦　 婚禮沒有伴娘..潘瑋柏死心吧!!!

3C達人搶先開箱iPhone 11！　逆光＋夜景拍攝...實測超有感

超深事業線「爆加30公分」到人中 測友觀察力網笑瘋：男生最細心

快訊／金泰希生了！「二寶性別公開」　 粉絲淚推：Rain圓夢了

老司機深夜帶路！吃遍在地美食　Joeman嚐米漿：願意2點來買

萌柴化身「FoodShiba」接訂單　背粉紅外送包...網：快送來我家

女生90%都做錯！尿尿別用擦的　細菌炸滿...醫：難怪下體飄臭

土耳其冰淇淋老闆「8換甜筒」耍詐 魔術師反將一軍把百元鈔神移位！

一支後照鏡要120萬！全台僅3輛　「1.3億風神」等5年領牌上路了

楊丞琳證實結婚！　甜笑認了領證，瞞2天鬆口細節

他在921當天摸黑爬上14樓　下班後還去中正紀念堂搬物資

快訊／3縣市發豪雨特報！塔巴環流「豪雨彈」強襲　雨量累積破250mm

為當代與未來蓄積防災能量　專家倡言為臺灣發聲

彰化首例！　民宅圈養觀賞用的雞鴨鵝…感染禽流感一樣全撲殺

世界最罕見有機劇場！雲門在池上百頃稻浪起舞　鳥是臨演、風雨是特效

Instagram新禁令！「減肥、整形」宣傳貼文刪光　阻擋18歲以下用戶瀏覽

全台最敢雜誌！《新活水》復刊2週年特展　最新期「點解香港」

差一天來世上！「睡著的前世情人」殯葬員送火化場...爸蹲地潰堤：等妳回來

提升檔次！行家曝品嘗鍋燒麵關鍵「靠泡麵」　吸飽湯汁一次加爆

iPhone 11才開賣「秒折3千元」他發文嘆！鄉民一查…驚曝「黃牛身分」笑噴

快訊／台獨先驅史明享嵩壽103歲　府方哀悼：總統深感不捨

賈靜雯首入圍金鐘走紅毯　修杰楷尺度沒在管！

尹衍樑曾捲「國安密帳案」風暴！當庭認罪　承諾繳公庫1000萬

「吉胃福適」也上榜！　38款胃藥含致癌成份預防性下架

Tory Burch將黛妃的美搬上伸展台！侯佩岑透露旅行的打包秘訣

薩德天敵！北韓新潛艦籌備下水　可攜帶「潛射彈道飛彈」

舊愛比較美？吉里巴斯扁時代棄陸投台　今狠甩16年邦誼

生活熱門新聞

工地夫妻用餐！孩嫌髒…媽高E..

「睡著的前世情人」爸淚：等妳回..

快訊／3縣市發豪雨特報！塔巴環..

一拿到手就悲劇！iPhone摔..

人妻曝史上最驚恐開箱！2萬網讚..

2歲女狂衝…貨車下秒要撞上！虎..

烤餅乾送同事　卻看到整包躺垃圾..

車停好市多！屁孩下秒開門猛撞　..

永和獨臂哥擺攤狂吃紅單！網揪朝..

買到iPhone 11機王！他..

大叔插隊點餐　店員秒擊落！她爽..

颱風塔巴家門口生成！周五、六影..

怕流浪喵破壞…車主鋪滿圖釘海！

1顆270水蜜桃孝敬爸媽！同事..

更多熱門

相關新聞

模擬921大地震救災演練　花蓮特搜隊出征

花蓮縣特種搜救隊參與「108年國家防災日大規模震災消防救災動員演練」，20日上午6時縣長徐榛蔚在消防局副局長吳兆遠陪同下至花蓮縣消防局行前授旗，並藉由國家防災日演練重要日子，頒發2萬元加菜金，慰勉參與本次辛苦演練的夥伴，預祝此行演練圓滿順利。

921震後20年　國人真的有防災意識嗎？

921震後學到什麼？李鴻源籲設「防災總署」

中部震災演練國外專家前來取經

921淡水戶外《看見台灣》免費看

關鍵字：

921大地震921大量傷患應變機制災後心理輔導

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

柴油車加95無鉛　24萬飛了

即／史明逝世　享嵩壽103歲

護士狂玩手機　病人上吊還不知

一把傘癱瘓辦公室！員工卡門外2天

馬蓉爆懷第三胎！

2男灌醉熱褲學妹　拖進摩鐵性侵還用牙刷刷下體滅證

工地夫妻用餐！孩嫌髒…媽高EQ教育

「睡著的前世情人」爸淚：等妳回來

快訊／3縣市發豪雨特報！塔巴環流「豪雨彈」強襲

南山人壽改承攬制　台灣勞健保會倒

連千毅賓士行李箱盜版疑雲

女酒駕拗「明要上學」求放過　交警：坐完牢再去

使用iPhone手機6大壞習慣

遭正宮猛踢　白皙正妹狼狽露三角洲

連千毅嗆台灣賓士：亞洲不只台灣總代理在賣

更多

最夯影音

更多

恭喜楊丞琳變「李太太」啦　 婚禮沒有伴娘..潘瑋柏死心吧!!!

3C達人搶先開箱iPhone 11！　逆光＋夜景拍攝...實測超有感

超深事業線「爆加30公分」到人中 測友觀察力網笑瘋：男生最細心

快訊／金泰希生了！「二寶性別公開」　 粉絲淚推：Rain圓夢了

老司機深夜帶路！吃遍在地美食　Joeman嚐米漿：願意2點來買

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面