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風靡時尚圈！Dyson Airwrap造型器─時尚造型師必備的秘密武器

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▲造型師終極法寶，解決所有造型需求。（影／ETtoday)

消費中心／綜合報導

造型師工作與時尚潮流息息相關，為了滿足時尚圈求新求變的需求，優秀的造型師總是得發揮創意做出最前衛、時髦且搶眼的造型。為此，平時不僅要勤做功課、翻閱國內外雜誌跟風最新流行趨勢，還要有手作飾品、夢幻小道具的能力，更別提造型工具一直要不停更新，根本得具備十八般武藝才能滿足客戶各種稀奇古怪的造型需求，因此經常得大包小包的穿梭在各大梳化間。

dyson 。（圖／翻攝自dyson影片）

▲造型師Joanna最大的願望就是能有一支好用的工具，輕鬆完成所有造型。（圖／翻攝自影片，下同）

造型師Joanna說：「對我而言，最煩惱的就是客戶造型需求非常多，因此工作都得帶很多工具，又重又麻煩，所以心中最大的願望就是有朝一日能用一支好用的工具，就能做出所有造型。」由於每次出門工作，Joanna總是要隨身攜帶大箱、小箱的造型工具出任務，才能在有限的時效內完成工作，所以她一直在找尋如何用最少的工具發揮最大功用。

dyson 。（圖／翻攝自dyson影片）

▲Dyson Airwrap™造型器包含許多配件，而且外型時髦又有科技感，在時尚圈蔚為話題。

「每天跟打仗一樣的工作環境，能迅速變換造型的工具是我的首要挑選條件，常看到許多造型師的行李箱上許多把吹風機和造型工具，根本就是小型的工具展」。造型師Joanna光想到以前大家為了做出各種造型，準備一堆器具暗中較勁的經驗就頭痛，還好後來他找到了好方法：「後來我選用Dyson Airwrap™造型器，它內含多款配件，不論是浪漫捲髮、光澤直髮或是蓬鬆造型都可依各種客戶需求變換，讓我能夠一個造型器用到底，而且它跳脫了以往用熱來幫頭髮造型的觀念，改用空氣來為頭髮造型，不僅打造出來的造型更自然、而且還不傷髮質，可以呈現頭髮最自然的光澤。」透過不傷髮質、又有不會燙到客戶的完美Dysona Airwrap™造型器，還能做出最符合時下流行的「空氣感髮型」需求，因此，現在Dyson Airwrap™造型器已經是Joanna工作必備的秘密武器。

▲▼dyson airwrap造型器。（圖／翻攝自影片）

▲Dyson Airwrap™造型器可輕鬆做出空氣感髮型又不傷髮質。

Dyson Airwrap™造型器全系列包含各類專業配件，配件中的三種髮梳（硬質順髮梳、軟質順髮梳、圓形順髮梳）可以做出柔順和蓬鬆度的造型，而30mm髮捲可以做出流行的韓系泡麵頭、40mm髮捲則可以做出成熟浪漫大波浪，組合內就有現在最時髦的Dyson Supersonic吹風機，不僅看起來專業度高、可以充分發揮實力，面對客戶時也有很強的話題性，外型很有科技感的Dyson Airwrap™造型器完全成為現場焦點、贏得時尚圈目光。

▲▼dyson airwrap造型器。（圖／翻攝自影片）

▲Dyson Airwrap™造型器與配件可收納在高質感的皮革收納盒內可以保護並整齊存放，搭配磁性扣鎖，輕巧收納、攜帶方便。

造型師的百變得力助手，你也可以來一組，產品購買連結: https://ppt.cc/fpjr2x


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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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