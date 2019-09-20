「老師，妳為什麼不放棄我？」 學生誤入歧途...她用陪伴拉回正軌

▲老師選擇用關愛與陪伴幫助偏鄉學生遠離毒品。（影／ETtoday）

▲國泰人壽近期以短片還原一段教育的真實故事，相當感人。（圖／翻攝自影片，下同）

生活中心／綜合報導

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9/28教師節即將到來，你的人生中，是否也曾經遇過一位熱血教師改變了許多人的一生？國泰人壽承接學生團體保險邁入第三年，和教育部國教署共同致力推廣校園反毒，近期聯手在教師節前夕，推出一支「平行線的交叉點」的感人短片，以曾獲教育界至高榮譽「師鐸獎」的鄭潔慧老師，多年前協助學生走出毒品誘惑的故事為背景，娓娓闡述一段老師教育學生，以生命影響生命的歷程。

▲鄭老師為協助學生遠離毒品不惜與惡勢力正面交鋒。



▲曾為了協助學生重返正軌，鄭潔慧老師騎車2小時穿越山路拜訪學生家庭。



「平行線的交叉點」影片中，改編過去鄭潔慧老師在民國80~84年間，曾在南投一所國中擔任國文老師的真實故事。當時她發現一名原本熱愛打籃球的國三生，有陣子表現異常，深入了解才知道他因為無法進入夢想中的籃球殿堂，因此自暴自棄地流連在電玩遊樂場而意外染毒。那時的她為了瞭解學生狀況，不惜與惡勢力正面交鋒，更曾在山中騎車2小時到該生家中，只為親自與家長溝通，希望結合學校和家人共同努力，讓孩子有機會走回正軌。

▲鄭潔慧老師選擇用關愛與陪伴幫助偏鄉學生遠離毒品，並於105年獲得教育界至高榮譽師鐸獎。

影片敘述除了書教得好以外，喜歡這個職業、對當老師懷抱著熱忱也是非常重要的，而鄭老師也說「當老師，授業解惑是本份，而關愛與陪伴，是老師的選擇」最後在她不放棄的陪伴與鼓勵之下，不僅成功讓該名學生走回正軌，學生更在長大成人後用自己的力量，協助更多迷惘的青少年重返正途。

片名為「平行線的交叉點」的短片，述說老師在20年前鍥而不捨地關愛與陪伴走偏的學生，將學生帶回正途的用心；而這一份用心也影響了學生的一生，在20年後，學生長大成人後，傳承老師的精神，也用自己的力量，去影響更多的人，這相隔20年的時空，就有如兩條平行線，但卻有著一樣的堅持。片中最後學生問：「老師，你為什麼不放棄我？」老師則感慨地回應：「是你沒有放棄自己！」讓學生心懷感激表示：謝謝老師的不放棄。

▲該名學生也在長大後延續老師的信念，協助學生重返正軌。

教師節在即，透過國泰人壽影片，希望讓更多人注意到台灣各個角落仍有許多樂於奉獻熱情、陪伴學生的老師，別忘了持續為他們打氣，也希望大家共同守護孩子們的成長，讓學生遠離毒品，給學生一個健康的學習環境。