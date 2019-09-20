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型男演員不務正業！？陳德烈最愛鮮純原味　在料理中尋找自己的Magic Hour

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▲▼光泉果汁時刻產品形象。（圖／記者湯興漢攝）

▲陳德烈陽光帥氣的形象，戲劇表現亮眼，加上做菜時專注迷人的神情，圈粉無數！（圖／記者湯興漢攝，下同）

消費中心／台北報導

陽光高挑的陳德烈，以演員身分出道，因為帥氣外型與修長身材，甫出道就圈粉無數，也持續在不同戲劇演出中嶄露頭角，幾年前於料理節目中展現好廚藝，讓人為之驚豔，才發現原來他是科班出身的料理高手，自餐飲學校畢業後，對料理興趣不減，在演藝工作之餘研究廚藝，也因為這項隱藏版專長讓大家看到他帥氣又會下廚的各種魅力！

▲▼光泉果汁時刻產品形象。（圖／記者湯興漢攝）

▲講到做菜跟他的拿手料理，陳德烈眼神熠熠，分享了許多料理心得。

時常沉浸在料理世界的陳德烈，不只在工作時當大廚，自己採買食材到現場做菜給工作人員們品嚐，還出過多本食譜書，對於料理相當有想法的他，在食材採買上也有自己的眉角，他喜歡食材種類繁多的超市，挑選雜貨、調味料時會到量販店，不過問到「尚青」、「尚在地」的食材，他說：「去傳統市場就對了！」陳德烈分享，自己出國玩會去找當地的傳統市場，了解本地食材特色，訣竅就是看前方走來的人如果手上提著籃菜，沿著對方來的方向走去，就會發現最local的市集。

▲▼光泉果汁時刻產品形象。（圖／記者湯興漢攝）

▲對料理充滿興趣的陳德烈，講起食材的挑選可是一點也不馬虎，堅持吃的東西絕對不能打折。

身為料理狂熱份子，對食材有絕對不妥協的堅持，對陳德烈來說，「吃的東西不能有打折的空間」，吃進身體裡的，一定要最嚴格的把關，他有一個大原則：不能有太多人工添加物，或是過度烹調、過度保存……等，大多數時候他喜歡吃「原味」的東西，時常燙些青菜簡單調味就上桌，但提到自己剛從澎湖回來，陳德烈也分享了自己在澎湖的體會，「海鮮只要新鮮就好吃，但如果三餐都吃清燙的也會膩」，雖然原味很棒，可是只要加上一點點巧思與調味，如剁椒、破布子、鹹冬瓜……等與之搭配，就會有畫龍點睛的效果。

▲▼光泉果汁時刻產品形象。（圖／記者湯興漢攝）

▲在忙碌工作之餘偶有放鬆時刻，享受獨處時光。（地點：初訪 True From

對陳德烈來說，下廚是工作之餘抒發壓力的管道，一直在演藝工作上努力耕耘的他，壓力大的時候藉著做菜讓自己放鬆，從食材最原始的狀態，賦予它不同元素，火候、刀工、醬汁、烹調手法等，呈現出心中所期望的樣子，陳德烈表示：「料理是物理跟化學同時合而為一的狀態，只有在那一秒鐘才會出現，錯過那個Magic Hour就找不回來了。」

▲▼光泉果汁時刻產品形象。（圖／記者湯興漢攝）

▲閒適地享用早餐，搭配光泉果汁時刻，一整天滿滿的元氣就從這裡開始。（餐點提供：初訪True from

▲▼光泉果汁時刻產品形象。（圖／記者湯興漢攝）

▲陳德烈有著廚師魂，食材好與不好都騙不過他的眼睛，買果汁也一定要仔細看包裝上的成份，光泉果汁時刻包裝上寫著大大的「100%柳橙」及「100%葡萄」，並註明「無香料」、「無砂糖」，讓他很放心。

工作忙碌之餘，他會藉由水果及果汁補充維生素，在嚴格、挑剔的廚師魂下，挑選水果絕對不只是看外表，內在更重要！保水度佳、甜份高低、是否為當季……等，都是要注重的地方，因為工作時常在外奔波，並非隨時隨地都有新鮮果汁可以喝，在外購買果汁的時候陳德烈都會仔細看包裝成份，擔心會喝到過多添加物，對身體造成負擔。因此，光泉果汁時刻包裝上印著「100%柳橙」及「100%葡萄」，還特別註明「無香料」、「無砂糖」，讓陳德烈相當驚喜地表示，因為光泉是很大的品牌，為消費者做了很大的保證，讓他能放心購買，出門在外隨時都可以喝到好喝又健康的純果汁。

▲▼光泉果汁時刻產品形象。（圖／記者湯興漢攝）

▲光泉果汁時刻有4款限定包裝，快來捕捉超可愛的Magic Hour。

光泉果汁時刻使用瓦倫西亞甜柳橙以及西班牙葡萄等優質水果，瓦倫西亞甜柳橙果肉細密、水份多、香味濃，有陽光般的香甜滋味；西班牙葡萄口味甜度高、酸度低，隨時補足好氣色。天然香甜的果汁時刻有著無添加糖、香料、防腐劑的安心保證，更讓消費者覺得「就甘心」。現在還有4款「享樂西班牙」限定包裝，新奇有趣充滿異國情調拿著超Q的限定包裝，果汁感覺也變得更好喝了，快來捕捉屬於你跟果汁時刻的Magic Hour。

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關鍵字：

料理.下廚陳德烈型男演員果汁光泉果汁時刻

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