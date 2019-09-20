　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

當今Youtube、直播當道！陳品文堅持做「廣播」化身聽眾發聲的使者

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲揮別傳統「廣播」刻板印象。（圖／女子學提供）

▲（圖／女子學提供）

想到廣播，率先浮現在你耳邊的聲音是哪位 DJ 呢？在那個電腦、網路還沒有那麼普及的年代，聽廣播電台是很多人茶餘飯後的消遣時光，不論是想要收聽新聞路況、流行音樂、練習英文聽力，或是只是單純想要聽主持人抬槓閒聊，在眾多的頻道和時段中，一定能找到符合自己「胃口」的節目。

然而，隨著時代演進，Youtube、直播軟體等各式媒體推陳出新地出現，使得廣播收聽族群日漸減少。但慶幸的是，仍有這麼一群人每天依舊堅守岡位，用心地把關節目內容，與聽眾朋友「在空中」相會。

二十多年如一日，陳京家族與鄉親培養的好感情

▲揮別傳統「廣播」刻板印象。（圖／女子學提供）

▲（圖／台灣廣播經典名人錄）

說起對廣播的熱愛，陳京家族就是一個最好的例子。從民國80年開始風靡廣播界，以流利的台語致力推動台灣在地文化，經營有「早安鄉親」、「快樂寶島」、「歡樂假期」等節目，陳京家族的主持群有陳世華、陳世國和年輕一輩的陳品文，本土化的親民形象深植長輩們的心。師承父執輩的陳品文分享，他的聽眾朋友年齡層於40-80歲，有較草根的勞動階層朋友，也有甫退休的高知識分子，因此在製作內容時必須格外留意各族群的喜好。

為顧及所有聽眾朋友，陳品文從舞曲小蘋果到文夏、洪一峰，甚至是日本演歌都會輪流播放

▲揮別傳統「廣播」刻板印象。（圖／女子學提供）

▲（圖／女子學提供）

在每天長達4小時的節目中，陳品文不只聊生活、分享音樂、介紹商品、與聽眾Call-in互動，近年來，他還新增了新聞時事和科技新趨勢的面向。由於傳統節目多半以健康、生活等高共鳴的主題為走向，陳品文認為應該試著傳遞些國內大小新鮮事給聽眾，「很多人都先入為主以為長輩聽不懂」，不過其實只要願意花時間講給他們聽，即能創造話題、跨越世代間的鴻溝。

廣播生涯近11年，陳品文認為「關懷弱勢比追捧有錢有勢更重要」，在節目中他所扮演的角色既是為聽眾發聲的使者，也是陪伴聽眾生活的守護者。他感性地說，每天在節目中分享生活、好康道相報推薦，使得主持人和聽眾的關係就像親友般一樣緊密，有時與聽眾相處的時間甚至比他們家人陪伴的還要多。聽眾也經常打電話來指名想和主持人談心，或是寄送當季的釋迦、鳳梨等農產品，雖然價值金額不高，但更重要的是人與人間傳情的心意。

站在聽眾的立場設想，以經營品牌的思維做節目

▲揮別傳統「廣播」刻板印象。（圖／女子學提供）

▲（圖／女子學提供）

陳品文認為，必須深入淺出且詳盡的介紹商品，做到讓聽眾無疑問地安心信賴
這種人情味的展現，正是廣播獨有的魅力！也因為此份熱情，讓聽眾願意信任主持人的選品推薦，陳品文所經營的節目就像一個選物平台，在現今自媒體興盛、各通路多元的時代，替聽眾們把關資訊內容、推薦值得信賴的品牌。

「讓聽眾清楚地了解產品，也是我們的責任之一」陳品文如是說。除了介紹商品本身之外，他也經常吸收時下的醫療新知，保持對時事的敏銳度，並在節目中多次邀請各方學者、醫生提供中立的觀點，客觀地推薦有保障的商品。

比方說近幾年熱議的腸道保健議題，陳品文早在十年前便開始倡導，並且與日本益生菌大廠森下仁丹合作。儘管起先因觀念太新，較難引發消費者的共鳴，但隨著陳品文與節目中專家不斷深入淺出地介紹、醫學文獻多方證實腸道健康的重要性，再加上屢次購買後的好感體驗，使得聽眾們對陳品文及其推薦的品牌建立了更高的信賴度。

秉持原則比獲利更重要，有使命地堅守媒體道德

陳品文選擇與口碑良好的品牌合作，為聽眾的把關權益的同時，也愛惜自己的名聲信譽

▲揮別傳統「廣播」刻板印象。（圖／女子學提供）

▲（圖／女子學提供）

「不過，還是有許多人對廣播仍存著既定的江湖術士印象」，陳品文收起笑容，話鋒一轉。他坦言因為經營廣播的成本相當高，但是，相對於追求利潤，他更注重宣導正確的保健養生觀念，教育聽眾日常的保健更能防患於未然，若是生病就要求診專業的醫師。

故陳品文所經營的頻道從不販售藥品，而是以保健食品、有機穀片或是日常生活用品為主。他不僅會親身體驗產品，也會盡量選擇知名度較高，或是曾參與世貿食品展、生技展等大品牌合作，如：日本百年益生菌品牌森下仁丹、MIT台灣有機飲品有其田有機多穀植物奶和養生老品牌美國威州森林級花旗蔘茶等。

此外，由於廣播無法看到實際商品，也不能透過網頁詳實地呈現資訊給消費者，這「隔層紗」的朦朧距離容易給人誇大功效或是增加賣點的機會。但「商品會說話，好商品的回購率才是真的」，講到這裡陳品文忍不住和我們分享前些日子的小插曲。

陳品文分享，廣播人最厲害的地方就在於說故事，但要說怎麼樣的內容，取決於人的選擇

▲揮別傳統「廣播」刻板印象。（圖／女子學提供）

▲（圖／女子學提供）

和聽眾感情良好的陳品文，前陣子大夥們相約去了趟印度旅遊。因為擔心大家水土不服，帶了好幾盒節目中常推薦的森下仁丹晶球益生菌，每天早上發放照顧聽眾，果然整趟下來，大家都沒有吃壞肚子，平安順利地歸國。不過沒想到的是，因無心的「好物分享」竟使得回國後訂單意外倍數成長，也再次應證選品真的不是隨便推薦，好的產品會讓食用的人非常有感。

傳承廣播魂使命，化身那道安穩的陪伴力量

陳品文習慣多方涉獵新知，否則一周七天的節目，將流於形式，端不出豐富的「好菜色」

或許有的人會說，廣播的銷售通路未必是最好、最划算的價格，但於上一代的叔叔伯伯、阿姨嬸嬸而言，他們最在乎的可能只是那份安心的信賴感，相信的是每天開車、挑菜、長時間陪伴在他們左右的那道安穩的聲音。

▲揮別傳統「廣播」刻板印象。（圖／女子學提供）

▲（圖／女子學提供）

聽覺於人們而言是項神奇的感官，是呱呱墜地時第一個與外界接軌的方式，也是終於人世前最後關起的連結。做廣播或許不能大富大貴，但陳品文仍然願意堅守信念，日復一日地「 On Air」，在每個人徬徨、無助的時候，提供一股安定的力量。

在現在資訊繁雜的社會，我們很難一次專心做一件事情，也不容易經年累月地做同一件事，但在陳品文身上那份廣播人的使命和堅持，相信透過電台內容的轉型、收聽媒介的轉換，夕陽產業仍然有再次黎明升起的機會！

延伸閱讀：

廣播不能亡！致那些我們失眠的夜晚－ DJ 艾蜜莉的異想世界

高蛋白食品不只健身族群能吃！他們 3 人立志反轉大眾印象，讓美味的食物更健康

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/

ET快訊
22歲女病房內上吊身亡！護士錯過6次巡房...委曲辯：已連上
「抓猴」影片瘋傳！正妹小三遭正宮摔地狂毆　狼狽露三角洲
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

兩大燈飾盛會在香港，點亮智能家居及智慧城市

當今Youtube、直播當道！陳品文堅持做「廣播」化身聽眾發聲的使者

iPhone 11搶手3色人氣爆棚　開賣3分鐘內賣光…網購急補貨

風靡時尚圈！Dyson Airwrap造型器─時尚造型師必備的秘密武器

型男演員不務正業！？陳德烈最愛鮮純原味　在料理中尋找自己的Magic Hour

李昇基《VAGABOND》賀爾蒙大爆棚！接手貢茶代言人　限量周邊粉絲暴動搶

正妹女神曾智希甜求上車　日系神馬ALTIMA好威

常被問用「臉」通勤？每天4首歌時間拯救「肌荒」告別機車臉

吳宗憲副業超夯　按摩器、鍋子驚人狂銷一年賣破億

超市最強「帶路王」！全聯現烤麵包「熱銷第一名」紅回日本　一年可賣20萬個

恭喜楊丞琳變「李太太」啦　 婚禮沒有伴娘..潘瑋柏死心吧!!!

3C達人搶先開箱iPhone 11！　逆光＋夜景拍攝...實測超有感

超深事業線「爆加30公分」到人中 測友觀察力網笑瘋：男生最細心

快訊／金泰希生了！「二寶性別公開」　 粉絲淚推：Rain圓夢了

老司機深夜帶路！吃遍在地美食　Joeman嚐米漿：願意2點來買

萌柴化身「FoodShiba」接訂單　背粉紅外送包...網：快送來我家

一支後照鏡要120萬！全台僅3輛　「1.3億風神」等5年領牌上路了

女生90%都做錯！尿尿別用擦的　細菌炸滿...醫：難怪下體飄臭

李榮浩當場邀學員「去我演唱會唱」 王力宏.那英聽參賽者表演感動哭！　

楊丞琳證實結婚！　甜笑認了領證，瞞2天鬆口細節

兩大燈飾盛會在香港，點亮智能家居及智慧城市

當今Youtube、直播當道！陳品文堅持做「廣播」化身聽眾發聲的使者

iPhone 11搶手3色人氣爆棚　開賣3分鐘內賣光…網購急補貨

風靡時尚圈！Dyson Airwrap造型器─時尚造型師必備的秘密武器

型男演員不務正業！？陳德烈最愛鮮純原味　在料理中尋找自己的Magic Hour

李昇基《VAGABOND》賀爾蒙大爆棚！接手貢茶代言人　限量周邊粉絲暴動搶

正妹女神曾智希甜求上車　日系神馬ALTIMA好威

常被問用「臉」通勤？每天4首歌時間拯救「肌荒」告別機車臉

吳宗憲副業超夯　按摩器、鍋子驚人狂銷一年賣破億

超市最強「帶路王」！全聯現烤麵包「熱銷第一名」紅回日本　一年可賣20萬個

曹興誠可望靠「包袱瓶」賺7億元、奈良美智大頭娃藏刀　蘇富比秋拍有看頭

CST_A奪冠《傳說對決》電競嘉年華校園盃　爽抱5萬元獎金

70%想壞壞！調查「最激情大學Top5」　這2類科系男女最愛約

蔡佳麟《大時代》癡情阿旺入圍金鐘　老婆犒賞百萬頂級休旅車寵他

帶職選總統被罵爆！　紐約市長白思豪宣布退選：看來時候未到

兩大燈飾盛會在香港，點亮智能家居及智慧城市

韓國瑜批蔡英文：拿大罐萬金油「踏死」外交

飯店Buffet再推優惠吸客！國慶日壽星免費　教師憑證半價

中國公開賽／戴資穎連拿8分直落二泰國　晉級4強將對決陳雨菲

當今Youtube、直播當道！陳品文堅持做「廣播」化身聽眾發聲的使者

消費熱門新聞

美式大賣場熱銷補貨　手刀狂奔扛..

iPhone 11搶手3色人氣..

超市最強帶路王！全聯現烤麵包熱..

買iPhone 11　網購公開..

李昇基代言貢茶　限量周邊手刀搶..

55元「平價黃金組合」組隊完成..

iPhone 11最低5千有找..

型男演員在料理中尋找Magic..

曾智希求上車！日系神馬ALTI..

吳宗憲副業超夯　按摩器、鍋子賣..

樂事自然滋味打破健康≠美味迷思

抽！台啤限量750組「旅行小包..

杯麵界霸主引轟動！網哭：買不到

乾拌麵「群星大亂鬥」！熱銷To..

更多熱門

相關新聞

打擊直播亂象　屏檢警+刑事局南出擊逮17人

屏東地檢署20日指揮屏東縣政府警察局潮州、內埔、里港等分局、刑事警察大隊及刑事警察局偵八大隊、屏東縣調查站等單位對屏東縣相關因直播衍生的刑事案件進行收網勤務，帶回17名涉嫌分子進行偵辦。

直播賺錢不擇手段　國中女友裸照當噱頭

仁武檳榔攤被砸疑似牽扯「直播主之亂」

直播主之亂是他們　和解後又開打

米蘭直播／BV秀9／20凌晨登場

關鍵字：

女子學廣播DJ電台Youtube直播陳京陳品文早安鄉親快樂寶島節目

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

工地夫妻用餐！孩嫌髒…媽高EQ教育

柴油車加95無鉛　24萬飛了

性侵後分屍13塊　 死者家屬二審庭外飛踢

連千毅賓士行李箱盜版疑雲

使用iPhone手機6大壞習慣

連千毅事蹟起底！擁「6架超跑」　巨乳辣妻長腿逆天

2男輪流撿屍學妹　事後拿牙刷刷洗滅證

韓國瑜鳳山參拜「現場不到60人」…韓粉公布照片

連千毅上銬畫面曝！單親媽借10萬「卻被吞2千萬店」

快訊／吉里巴斯與我斷交！台灣邦交國僅剩15國

2男灌醉熱褲學妹　拖進摩鐵性侵還用牙刷刷下體滅證

即／連千毅深夜直播道歉：大家一起開賓利

醫曝「咖啡禁忌族群」：看舌頭一秒判斷

塔巴大轉彎逼台！2地區風雨時程出爐

連千毅嗆台灣賓士：亞洲不只台灣總代理在賣

更多

最夯影音

更多

恭喜楊丞琳變「李太太」啦　 婚禮沒有伴娘..潘瑋柏死心吧!!!

3C達人搶先開箱iPhone 11！　逆光＋夜景拍攝...實測超有感

超深事業線「爆加30公分」到人中 測友觀察力網笑瘋：男生最細心

快訊／金泰希生了！「二寶性別公開」　 粉絲淚推：Rain圓夢了

老司機深夜帶路！吃遍在地美食　Joeman嚐米漿：願意2點來買

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面