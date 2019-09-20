當今Youtube、直播當道！陳品文堅持做「廣播」化身聽眾發聲的使者

▲（圖／女子學提供）

想到廣播，率先浮現在你耳邊的聲音是哪位 DJ 呢？在那個電腦、網路還沒有那麼普及的年代，聽廣播電台是很多人茶餘飯後的消遣時光，不論是想要收聽新聞路況、流行音樂、練習英文聽力，或是只是單純想要聽主持人抬槓閒聊，在眾多的頻道和時段中，一定能找到符合自己「胃口」的節目。

然而，隨著時代演進，Youtube、直播軟體等各式媒體推陳出新地出現，使得廣播收聽族群日漸減少。但慶幸的是，仍有這麼一群人每天依舊堅守岡位，用心地把關節目內容，與聽眾朋友「在空中」相會。

二十多年如一日，陳京家族與鄉親培養的好感情

▲（圖／台灣廣播經典名人錄）

說起對廣播的熱愛，陳京家族就是一個最好的例子。從民國80年開始風靡廣播界，以流利的台語致力推動台灣在地文化，經營有「早安鄉親」、「快樂寶島」、「歡樂假期」等節目，陳京家族的主持群有陳世華、陳世國和年輕一輩的陳品文，本土化的親民形象深植長輩們的心。師承父執輩的陳品文分享，他的聽眾朋友年齡層於40-80歲，有較草根的勞動階層朋友，也有甫退休的高知識分子，因此在製作內容時必須格外留意各族群的喜好。

為顧及所有聽眾朋友，陳品文從舞曲小蘋果到文夏、洪一峰，甚至是日本演歌都會輪流播放

▲（圖／女子學提供）

在每天長達4小時的節目中，陳品文不只聊生活、分享音樂、介紹商品、與聽眾Call-in互動，近年來，他還新增了新聞時事和科技新趨勢的面向。由於傳統節目多半以健康、生活等高共鳴的主題為走向，陳品文認為應該試著傳遞些國內大小新鮮事給聽眾，「很多人都先入為主以為長輩聽不懂」，不過其實只要願意花時間講給他們聽，即能創造話題、跨越世代間的鴻溝。

廣播生涯近11年，陳品文認為「關懷弱勢比追捧有錢有勢更重要」，在節目中他所扮演的角色既是為聽眾發聲的使者，也是陪伴聽眾生活的守護者。他感性地說，每天在節目中分享生活、好康道相報推薦，使得主持人和聽眾的關係就像親友般一樣緊密，有時與聽眾相處的時間甚至比他們家人陪伴的還要多。聽眾也經常打電話來指名想和主持人談心，或是寄送當季的釋迦、鳳梨等農產品，雖然價值金額不高，但更重要的是人與人間傳情的心意。

站在聽眾的立場設想，以經營品牌的思維做節目

▲（圖／女子學提供）

陳品文認為，必須深入淺出且詳盡的介紹商品，做到讓聽眾無疑問地安心信賴

這種人情味的展現，正是廣播獨有的魅力！也因為此份熱情，讓聽眾願意信任主持人的選品推薦，陳品文所經營的節目就像一個選物平台，在現今自媒體興盛、各通路多元的時代，替聽眾們把關資訊內容、推薦值得信賴的品牌。

「讓聽眾清楚地了解產品，也是我們的責任之一」陳品文如是說。除了介紹商品本身之外，他也經常吸收時下的醫療新知，保持對時事的敏銳度，並在節目中多次邀請各方學者、醫生提供中立的觀點，客觀地推薦有保障的商品。

比方說近幾年熱議的腸道保健議題，陳品文早在十年前便開始倡導，並且與日本益生菌大廠森下仁丹合作。儘管起先因觀念太新，較難引發消費者的共鳴，但隨著陳品文與節目中專家不斷深入淺出地介紹、醫學文獻多方證實腸道健康的重要性，再加上屢次購買後的好感體驗，使得聽眾們對陳品文及其推薦的品牌建立了更高的信賴度。

秉持原則比獲利更重要，有使命地堅守媒體道德

陳品文選擇與口碑良好的品牌合作，為聽眾的把關權益的同時，也愛惜自己的名聲信譽

▲（圖／女子學提供）

「不過，還是有許多人對廣播仍存著既定的江湖術士印象」，陳品文收起笑容，話鋒一轉。他坦言因為經營廣播的成本相當高，但是，相對於追求利潤，他更注重宣導正確的保健養生觀念，教育聽眾日常的保健更能防患於未然，若是生病就要求診專業的醫師。

故陳品文所經營的頻道從不販售藥品，而是以保健食品、有機穀片或是日常生活用品為主。他不僅會親身體驗產品，也會盡量選擇知名度較高，或是曾參與世貿食品展、生技展等大品牌合作，如：日本百年益生菌品牌森下仁丹、MIT台灣有機飲品有其田有機多穀植物奶和養生老品牌美國威州森林級花旗蔘茶等。

此外，由於廣播無法看到實際商品，也不能透過網頁詳實地呈現資訊給消費者，這「隔層紗」的朦朧距離容易給人誇大功效或是增加賣點的機會。但「商品會說話，好商品的回購率才是真的」，講到這裡陳品文忍不住和我們分享前些日子的小插曲。

陳品文分享，廣播人最厲害的地方就在於說故事，但要說怎麼樣的內容，取決於人的選擇

▲（圖／女子學提供）

和聽眾感情良好的陳品文，前陣子大夥們相約去了趟印度旅遊。因為擔心大家水土不服，帶了好幾盒節目中常推薦的森下仁丹晶球益生菌，每天早上發放照顧聽眾，果然整趟下來，大家都沒有吃壞肚子，平安順利地歸國。不過沒想到的是，因無心的「好物分享」竟使得回國後訂單意外倍數成長，也再次應證選品真的不是隨便推薦，好的產品會讓食用的人非常有感。

傳承廣播魂使命，化身那道安穩的陪伴力量

陳品文習慣多方涉獵新知，否則一周七天的節目，將流於形式，端不出豐富的「好菜色」

或許有的人會說，廣播的銷售通路未必是最好、最划算的價格，但於上一代的叔叔伯伯、阿姨嬸嬸而言，他們最在乎的可能只是那份安心的信賴感，相信的是每天開車、挑菜、長時間陪伴在他們左右的那道安穩的聲音。

▲（圖／女子學提供）

聽覺於人們而言是項神奇的感官，是呱呱墜地時第一個與外界接軌的方式，也是終於人世前最後關起的連結。做廣播或許不能大富大貴，但陳品文仍然願意堅守信念，日復一日地「 On Air」，在每個人徬徨、無助的時候，提供一股安定的力量。

在現在資訊繁雜的社會，我們很難一次專心做一件事情，也不容易經年累月地做同一件事，但在陳品文身上那份廣播人的使命和堅持，相信透過電台內容的轉型、收聽媒介的轉換，夕陽產業仍然有再次黎明升起的機會！

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