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李昇基《VAGABOND》賀爾蒙大爆棚！接手貢茶代言人　限量周邊粉絲暴動搶

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▲貢茶周年慶 。（圖／貢茶

▲韓國男神李昇基氣勢如虹，最近除了新戲《VAGABOND》即將上檔，更接下茶飲品牌「貢茶」全球代言人，慶祝13周年慶。（圖／貢茶提供，下同）

生活中心／綜合報導

2019下半年最令人期待的韓劇動作片《VAGABOND》終於要上檔了！男神李昇基與國民初戀秀智攜手合作，倆人這次甩開稚氣脫俗的感覺，官方釋出的海報氣場宛如好萊塢大片，故事敘述男主角為精通武術的韓國超級特務，因為一場意外事件捲入國家陰謀，他一會兒在大馬路奔馳、下一秒又從頂樓飛躍而下，充滿驚險刺激的動作片劇情，早讓粉絲們雙手抱胸，迫不及待想追劇啦！

韓劇大多以愛情線為主軸，上演可歌可泣或浪漫詼諧的羅曼史故事！不過，今年耗資台幣六億的《VAGABOND》釋出預告片，情節緊湊的諜戰動作劇情立刻引起關注，看李昇基一路打趴壞人，帥度的確超越歷屆作品，man到爆的賀爾蒙大噴發，燒死一片少女心，當男主角拿起槍口瞄準敵人的超殺眼神，更是令人期待值大大增強，因畫面帶給大家超規格的視覺震撼，等到9月20日（五）上檔勢必圈粉無數，再掀起一波韓劇討論熱潮。

▲貢茶周年慶 。（圖／貢茶

▲限時3天，購買大杯貢茶招牌奶蓋系列可享買1送1優惠。

▲貢茶周年慶 。（圖／貢茶

▲男神李昇基為貢茶年度代言人，拍攝宣傳照時表情十分俏皮，立刻又掀起圈粉熱潮。

多才多藝的李昇基，除了電影、電視劇與品牌時尚代言接不完，超火紅人氣強強滾，已經進擊成南韓一線男星，展開亞洲區的巡迴見面會的他，今年更擔任手調茶飲品牌—貢茶全球代言人。因此，平常熱愛貢茶的李昇基特別推薦紅心女爵、達克男爵系列飲品，呼籲粉絲們一起喝茶、追劇，更棒的是「貢茶」適逢進入13周年，從10月11日（五）至10月13日（日）為止，限定3天推出好康活動，消費者購買大杯奶蓋系列飲品，只要同品項、同規格，全部享有買1送1優惠。

▲貢茶周年慶 。（圖／貢茶

另外，10月11日（五）至10月17日（四）期間，貢茶的飲料包裝大換新，每一杯都可以看到李昇基限定款紙杯套，握在手中就像和偶巴牽手一樣幸福。業者於10月14日（一）至17日（四）加碼放送，購買任一大杯飲品再送李昇基限量明信片，一套共四款；同一期間，消費滿99元還加碼贈送品牌馬克杯，通通只送不賣，訊息釋出又要讓粉絲們暴動了，紛紛表示：「整套都想入手」、「想擁有歐巴～」。

茶飲品牌貢茶邁入13周年慶，10月11日（五）至10月17日（四）好康活動不間斷，給消費者滿滿的李昇基，粉絲們除了要支持年度大戲《Vagabond》，趁著追劇時刻把握放鬆時刻，喝著歐巴最愛的貢茶茶飲，光用想的就覺得幸福，細細品嚐秋季慵懶的生活步調。
 

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