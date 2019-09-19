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快訊／連千毅緊急直播道歉「麥擱搞啊！大家一起開賓利」　深夜2萬人搶看

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▲▼高雄直播之亂！連千毅直播道歉。（圖／翻攝連千毅臉書）

▲高雄直播之亂，連千毅深夜道歉。（圖／翻攝連千毅臉書）

記者柯沛辰／高雄報導

知名直播主連千毅19日深夜開直播，回應這兩天倉庫遭砸事件。他說，這幾天粉絲跟網友在臉書起口角，意外演變成現實衝突，他不知情也不認識對方，對於驚擾警方和地方大哥、造成社會紛擾，感到很抱歉，希望無論喜歡還是討厭他的網友都能放下干戈，握手言和，說不定能合作一起賺大錢，畢竟「沒有錢的仗打得非常無聊」。

連千毅表示，他的粉絲前幾天和其他直播主支持者起爭執，在網路上互嗆，讓他被誤會是挑釁者，所以直播到一半就有人來敲鐵門，當然來者不善。臉書上有粉絲聽到，跑來現場關心，結果雙方又發生衝突，甚至上演飛車追逐，這些他後續才得知，也有到警分局說明。

▲17日連千毅倉庫被砸的「第一視角」影片流出曝光 。（圖／地方中心翻攝）

▲連千毅倉庫17日被砸，影片在網路上流出。（圖／地方中心翻攝）

連千毅說，後來有地方大哥打電話關切，願意出面當溝通橋梁，碰面後雙方也約好握手言和，整個過程和平又和氣，後續也到酒店喝了兩杯，之後他就北上準備隔天的生意，沒想到19日凌晨又有人來撞鐵門挑事。

他呼籲，網友應該冷靜，畢竟人人都有言論自由，無論喜歡或討厭他都很正常，尤其粉絲也要克制，看到不喜歡、不支持他的發言可以略過不看，用不著嗆聲、相約輸贏，應該把時間省下來做更有意義的事，心念一轉說不定還能交個朋友，互利互惠，變成商業上的夥伴，一起合作賺錢，這是網路無遠弗屆最可貴的事。

▲古惑仔開車包圍連千毅倉庫，還錄下156秒的影片，來得車輛跟人數相當多 。（圖／地方中心翻攝）

▲惡煞開車包圍連千毅倉庫，還錄下156秒的影片，現場人車眾多。（圖／地方中心翻攝）

連千毅說，不認識來鬧場的人，他當然內心也很生氣，但這些事應該讓警方和執法單位來處理，加上他被大哥、警方約去喝茶時，對方也是說交給他們來辦，他只要好好做生意就好，讓他聽了氣也消了。

連千毅指出，凌晨鬧的這齣，讓警方疲於奔命、新聞記者不斷打來詢問，這完全是浪費社會資源。他身為直播主，也有很多粉絲追蹤，他應該負一些責任，所以無論挺他或討厭他的人，都應該理性和平來溝通，尤其天底下沒有永遠的敵人跟朋友，冤家宜解不宜結，應該讓這件事情告一段落了。

▲網傳高雄市連續三天街頭暴力事件的起因，是連千毅跟寵物店老闆大仁哥糾紛，後來握手和解 。（圖／地方中心翻攝）

▲網傳高雄市連續三天街頭暴力事件的起因，是連千毅跟寵物店老闆大仁哥糾紛，後來地方角頭出面協調，雙方握手和解。（圖／地方中心翻攝）

連千毅強調，「我最後跟大家說一個概念，今天新聞報成這樣了，該對社會交代的人，我相信明天警方會有一個比較完整的說明，我希望網友、民眾能夠克制，還有現在留言的這些網友你們要清楚，你們不是事主也沒有參與，社會上沒有誰怕誰只有誰贏誰，以經濟掛帥為前提，我常講，一起合作共謀經濟，這些沒有賺錢的事情紛紛擾擾趕快結束。」

至於有人質疑他黑道背景。他回應，誰沒有過去？他只知道自己這幾年相當認真打拼，都忙著賺錢，現在只希望網友們克制、互相交朋友，不用再留言衝突，畢竟沒有錢的仗打得非常無聊，而且一個人開賓利不怎麼樣，一群人一起開賓利才拉風，希望大家一起來跟連千毅合作賺錢，為台灣經濟打拼。

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