從顧立雄重砲杜英宗看南山人壽　真正的影武者是尹衍樑

▲杜英宗、尹衍樑。（合成圖／ETtoday資料照）

記者陳弘修／特稿

南山人壽境界系統上線一年多以來不斷出包，且把舊系統整個資料關閉，導致新系統無法平行測試，除了被金管會重罰3000萬外，董事長杜英宗還被下令停職。

整個南山案沸沸揚揚許久，正式被搬檯面來檢視後可以發現，如果沒有讓背後的影舞者現形，南山上下的問題短期內很難獲得解決。

這個案子嚴不嚴重？其實嚴重。根據金管會開罰的資料，今年以來，南山連續被開罰7次，罰金累計高達5460萬元，可謂創下史上之最。

另外，保險局長施瓊華直指全案決策失當、未盡督導之責，逐年追加預算龐大，總經費已破101億元，再加上「境界之亂」引發工會數度上街抗議「尹衍樑負責、杜英宗下台」，最大股東尹衍樑這起最大手筆的的數位轉型投資，儼然是所有的保戶超級夢魘。

值得注意的是，在興櫃限制門檻中，雖然有三年內未經重大裁罰，經改善者不在此限的規定，但南山人壽此次被重罰3千萬元及董事長被停職，已經算是重大罰案，原本想興櫃的計畫，接下來，金管會恐怕也很難接受南山的申請案。

問題來了，冰凍三尺非一日之寒，這個案子該負責的真的只有到董事長杜英宗為止就能解決嗎？當時把杜英宗找進南山的最大股東尹衍樑，這一年多來都不知情、在背後都沒有表示過意見嗎？

雖然金管會主委顧立雄罕見地重砲細數杜英宗強勢領導的三項缺失，包括變更收費員制度未聽法務部門意見、投資決策過於個人判斷，以及採購境界系統時未尊重專業意見，但讓業界人士質疑的是，整個系統案吵了這麼久，如果所有的問題都只是單純出在杜英宗一個人身上，工會成員就不會站出來高喊「尹衍樑負責」。

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者紀佳妘攝）

畢竟尹衍樑8年前透過子公司潤成投資控股從美商AIG手上買下的南山人壽，而根據公開資料，目前在南山人壽15席董事（含獨董）中，潤成投資控股佔有7席，持有南山人壽股權高達90.6％。

如今南山人壽出這麼大一包狀況，要說尹衍樑都不知情，實則難度悠悠之口。

如果董事長權力真的這麼大，所有的罪狀都是董事長扛，試問董事會成員，包含獨董在內，這些人平常到底在做什麼，對於公司治理出現問題，難道都不用負責？

無獨有偶，就在工會成員直接點名尹衍樑，以及業界私下認為杜英宗充其量只是尹衍樑的棋子議論紛紛之際，南山人壽19日晚間突然宣布新人事案，南山人壽董事長一職將由尹衍樑的36歲兒子尹崇堯代理，無疑更加坐實工會與業界質疑尹衍樑才是影武者。

按照南山人壽的公告，尹崇堯董事代理董事長一職從9月20日起為期2年，他在服務3年期間，除擔任「董事長特助」一職，並歷任商品部、精算部及客戶服務等部門，熟悉公司內部管理與實務運作。

同時，尹崇堯還是現任南山人壽董事、南山產物董事、潤泰全球董事、潤泰創新董事、潤泰精材董事、潤弘精密董事。

杜英宗是尹衍樑找的，他的兒子除了也放在杜英宗身邊，以董事的身份橫跨南山與潤泰集團，杜英宗的所作所為，尹衍樑會完全不知道？這個答案Yes or No，大家自己去想。

眼前比較重要的是，按照金管會連日來的動作，對於南山人壽案，連續開出鉅額罰款之後，頂多只能在公司治理部分辦到董事長一職，倘若系統出包案只是冰山一角，這才是政府應該要擔心，當保戶走上街頭的這一天到來，可不是罰個千萬或換個董事長這麼簡單就可以打發。

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