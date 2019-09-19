柯文哲按讚暴增全是「阿拉伯」殭屍　柯昱安：請停止愚蠢行為

▲柯文哲。（資料照／記者黃國霖攝）

記者黃巈禾／綜合報導

針對台北市長柯文哲粉專19日晚間其按讚量突然異常暴增，被外界認為「買讚」，副發言人「小牛」柯昱安表示，是有人「買人頭帳號補讚」，請相關人士停止愚蠢行為。

臉書粉專「聲量看政治」19日指出，柯文哲臉書粉專19日19時52分到20時52分之間，從1965399人暴增到1958519，一個小時內暴增3120人，到了21時52分人數則暴增到1972606人，兩小時爆增7207人，短時間例如半小時要超過1000讚以上，基本上，若無一定重要事件影響，「很大可能性是買的」。

對此，柯昱安透過臉書表示，社群經營入門者大概都懂，「買人頭帳號補讚」這件事情完全是一個無效操作，社群經營績效跟擁有的粉絲多寡根本一點關聯性都沒有，但還是有一些粉絲專頁外行假內行，用類似的議題來影響輿論。

柯昱安指出，如今「退讚潮」退燒後沒話題，開始改打「按讚潮」，瞬間湧入數千個人頭帳號進入柯文哲的粉絲專頁，且急速成長，打開後台一看，「完全都是阿拉伯人」。

柯昱安提到，作為一個市長官方社群經營者，「我月領五萬，團隊也只有五個人，常常羨慕其他政黨與組織有如此龐大的資源可以運用，所以根本沒有能力去操作大量人頭帳號灌入市長臉書」，嚴正澄清絕非自己、柯文哲團隊，以及台灣民眾黨任何人所為。

柯昱安提及，退讚潮是真的，願意面對和反省，然後重新再出發，不會去為了追求數字去花任何一毛錢補讚，（真的有錢可以花，花在Youtube上效果還比較好。

柯昱安強調，不管是想用這種方式帶風向也好，還是有人要護盤也好，「我也要幹譙任何人用『買人頭帳號』這種愚蠢低智商的方式來影響粉專經營，否則上個禮拜幕僚們在會議室內當著柯P的面開起RCA檢討會，細數哪一天掉了多少讚，叫市長好好檢討對外發言尺度是檢討假的嗎？」

最後，柯昱安hashtag「請相關人士停止愚蠢行為」、「也請相關評論者不要惡意連結」、「反對假新聞卻製造假新聞」。

▲政治看聲量質疑柯文哲粉專按讚數爆增，「是用買的」。（圖／翻攝臉書）