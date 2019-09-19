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韓國瑜鳳山參拜被嗆「現場不到60人」！　韓粉公布一張空拍照

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▲▼韓國瑜到龍山寺。（圖／翻攝自臉書社團「公民割草行動」）

▲有網友說，韓國瑜到龍山寺參拜，現場沒什麼韓粉迎接。（圖／翻攝自臉書社團「公民割草行動」）

記者柯振中／高雄報導

高雄市長韓國瑜19日下午前往鳳山二級古蹟「龍山寺」；當時有網友指出，在現場迎接的韓粉「不到60人」，場面相當淒涼。對此，有韓粉貼出了一張空拍照，現場人數看起來相當多，連龍山寺前方的紅磚廣場都站不下，跑到對面的騎樓去，與網友的照片形成鮮明的對比。

韓國瑜19日下午前往鳳山二級古蹟「龍山寺」舉行地方市政請一座談，同時參拜觀世音菩薩，到場前就有許多韓粉夾道相迎，廟方甚至在地上舖了紅地毯。韓國瑜致詞時指出，從政要有觀世音菩薩的精神，一馬當先為民服務，替民眾排除困難。

對於「韓粉相迎」的人數，卻有網友起了爭議。依據臉書社團「公民割草行動」所貼出的照片，前往迎接的韓粉「不到60人」，場面看起來相當冷清，讓社團裡的網友直呼「也太慘了吧」。

不過，依據臉書社團「韓國瑜後援會鋼鐵俠」所貼出的空拍照，龍山寺現場有許多韓粉簇擁，寺廟前方的紅磚區除了被圈起來的地方外，幾乎都站滿了韓粉，甚至連對面的街道也都站滿人，似乎與「公民割草行動」貼出的照片不符。

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▼另外一個社團的空拍照中，龍山寺現場有許多韓粉夾道相迎。（圖／翻攝韓國瑜後援會鋼鐵俠臉書社團）

▲▼韓國瑜到鳳山龍山寺。（圖／翻攝韓國瑜後援會鋼鐵俠臉書社團）

▲▼韓國瑜到鳳山龍山寺。（圖／翻攝韓國瑜後援會鋼鐵俠臉書社團）

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