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愛心轉出新商機！王令麟跨足寵物市場　東森寵物雲躍升業界第一

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▲▼王令麟跨足寵物市場　東森寵物雲躍升業界第一。（圖／ETtoday）

▲東森集團總裁王令麟(前排左2)率東森寵物雲商店董事長陳安祥(前排左1)親自南下高雄參訪奧斯卡寵物店，由奧斯卡董事長蘇方誠(前排中)接待參訪各家門市。(圖／ETtoday)

財經中心／綜合報導

從不捨毛小孩無人照顧、員工失業的愛心出發，東森集團總裁王令麟2018年10月接手宣告倒閉的動物王國，正式跨足寵物市場，成立東森寵物雲實體商店，日前更宣布投資奧斯卡寵物店，讓全台門市達到73家，短短不到一年時間，東森寵物雲即躍升業界門店數第一！印證了王令麟「我只做產業的第一名！」

▲▼王令麟跨足寵物市場　東森寵物雲躍升業界第一。（圖／ETtoday）

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▲奧斯卡寵物瑞隆店。(圖／ETtoday)

東森集團近年來積極佈局線上線下整合，身為集團大家長，王令麟總是親自站到第一線，18、19日兩天，他特別南下高雄參訪奧斯卡寵物店，從營運總部的奧斯卡立大店、創始的金王子莒光店...，還有東森寵物雲的岡山店，一口氣走訪6家店，也到物流倉庫實地瞭解相關作業流程。

奧斯卡在南台灣已經營多年有成，王令麟實際見識到寵物界「南霸天」店面的規模、動線、設計、產品豐富度，以及對寵物與顧客一樣的貼心服務，可說大開眼界，對奧斯卡店面耗費鉅資的裝潢和用心，都展現其既有的實力印象深刻；而奧斯卡重視制度，有嚴格的SOP準則與操作手冊，且從線下邁入線上，發展多元的電商平台；以及奧斯卡重視消費者體驗，與東森合作之後，更能導入東森引以為傲的客服機制與VIP服務；再加上奧斯卡產品豐富、貨源充足，不斷導入新品，更是同業僅見自設倉儲、物流中的業者；還有奧斯卡重視員工教育與產業發展，跟多所大專院校有產學合作、技職資格認證...等，都與東森集團理念非常吻合，雙邊兩強結合，勢必帶給消費者更好的服務、帶給整個寵物產業一番新氣象。

▲▼王令麟跨足寵物市場　東森寵物雲躍升業界第一。（圖／ETtoday）

▲奧斯卡寵物楠梓店。(圖／ETtoday)

此次與王令麟的第一次面對面接觸，奧斯卡董事長蘇方誠則是立刻感受到東森的用心與企圖心，對未來將帶給寵物產業界的變革、消費者和毛小孩更貼心幸福的服務，充滿信心。而各家寵物店的店長和物流作業人員，看到大老闆親自到訪、仔細詢問與關心，都是喜出望外，很開心能夠有直接與老闆對話的機會，同時對王令麟希望東森寵物雲不僅提供專業、優質的產品和服務，更要成為傳遞幸福感的商店，深感認同，也相信在集團大家長的帶領，以及東森集團的媒體、會員大數據...等全方位資源挹注，前景可期。

▲▼王令麟跨足寵物市場　東森寵物雲躍升業界第一。（圖／ETtoday）

▲奧斯卡寵物網路部物流總倉。(圖／ETtoday)

東森集團自去年底接手自然美，跨足線下實體店，王令麟即展現超強行動力，親自走訪北、中、南各處加盟店，讓加盟店長對未來發展信心十足，紛紛投入鉅資改裝、拓展新店，以嶄新的店型，帶給消費者更優質貼心的服務，而總裁親自站台、傾聽加盟主心聲，更讓加盟店主們「揪感心！」

▲▼王令麟親訪東森自然美台中大里、大墩店。（圖／ETtoday）

▲王令麟多次親自到東森自然美為加盟主加油打氣。圖為今年7月東森自然美加盟主林秀慧老師(左1)在台中大里再展新店，王令麟依約二度到訪，讓她揪感心。(資料照)

親自站上第一線，了解第一線店長與工作人員的心聲；親自體驗美容Spa課程，每個月到東森自然美施打水光標靶；親自試吃東森推出銷售的各項保健食品...，王令麟不僅要做帶領同仁到第一線打仗的企業老闆，同時也是企業嚴選產品的最佳代言人。

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