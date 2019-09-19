柯文哲臉書讚數爆增　民眾黨澄清：絕無買讚

▲柯文哲臉書粉專。（圖／翻攝臉書）

記者黃巈禾／綜合報導

針對台北市長柯文哲粉專19日晚間其按讚量突然異常暴增，被外界認為「買讚」，台灣民眾黨發布聲明表示，絕無買讚一事。

臉書粉專「聲量看政治」以「一小時爆增3120人，兩小時爆增7207人 柯文哲粉專突暴增粉絲按讚數」為題指出，據說開始大量補讚了，小編觀察時發現有數秒鐘10位數往上刷的現象，觀察到的現象有，5分鐘補239讚、12分鐘725人、19分鐘1109人、39分鐘1844人。

「聲量看政治」指出，在19時52分到20時52分之間，從1965399人暴增到1958519，一個小時內暴增3120人，到了21時52分人數則暴增到1972606人，兩小時爆增7207人。

「聲量看政治」認為，短時間例如半小時要超過1000讚以上，基本上，若無一定重要事件影響，「很大可能性是買的」，過去柯文哲粉絲專頁按讚數短時間暴增的現象，只有在世大運與去年11月24日選舉日才發生過，但除此之外，沒有再有自然發生的短期粉絲按讚爆增的現象出現。

對此，台灣民眾黨在臉書表示，絕無買讚一事，第一，柯文哲除去年及2014市長選舉期間曾花競選經費於增加臉書貼文觸及率外，其餘時間皆無花費任何公務、黨務及私人費用於個人臉書經營上。



台灣民眾黨指出，第二，關於柯文哲個人臉書讚數增加一事，經查後台數據發現，自今日起，即有相當多人頭帳戶加入柯文哲個人臉書，但相關行為並非柯文哲及其市府團隊，以及台灣民眾黨任何人所為。



台灣民眾黨提到，第三，有心人士及特定網路粉專將此行為惡意連結為柯文哲及其團隊所為，並發表不實評論影射黨與柯文哲，在此嚴正澄清絕無此事。



最後，台灣民眾黨強調，有關退讚潮一事，柯文哲皆以開放的心胸接受此事，團隊內部也深自檢討有無不足之處，且網路社群經營績效與讚數多寡並無關聯性，請有心人士不要透過類似行為操作輿論。

▲政治看聲量質疑柯文哲粉專按讚數爆增，「是用買的」。（圖／翻攝臉書）