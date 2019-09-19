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無人機術科測驗鍾秉宏合格第一人　強風下考試‧‧‧監評「真不簡單」

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▲首名登場的考生鍾秉宏，在考試前因風勢強勁，而仔細檢查無人機狀況是否正常。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲首名登場的考生鍾秉宏，在考試前因風勢強勁，而仔細檢查無人機狀況是否正常。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

由民航局所辦理的「遙控無人機術科測驗」，原定18日在苗栗市後龍溪畔舉行，但因為考場風勢太大，順延至今(19)日，上午風勢依舊強勁，最大陣風達20浬，但首位登場的考生鍾秉宏，操控多旋翼機通過測驗，成為合格通過遙控無人機測驗的第1人，連監考官都說「不簡單！」

鍾秉宏表示，自己操作無人機已有4年多時間，使用最多的地方在於農用噴藥的作業，因為使用無人機噴藥確實可以降低人事的成本，也能讓作業人員可以減低農藥的傷害，更期望未來能用無人機來提高農產品質。

▲鍾秉宏坦承，考試當下這麼多人看著他，真的會有緊張的感覺。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲鍾秉宏坦承，考試當下這麼多人看著他，真的會有緊張的感覺。（圖／記者黃孟珍翻攝）

現場監評人員更表示，原訂於18日的考試，因為風大而延至今日；但看見考生鍾秉宏的技術高超，操控農用多旋翼機，完成四面停懸、8字水平圓、矩陣飛行及任務規劃後，在這樣的天氣還能圓滿達成目標通過測驗，真的是不簡單。

民航局人員也說，日後因應天候狀況；測驗當天，若平均風速達15浬、最大陣風達20浬，監評人員會詢問考生意願，若考生願意應試，才會進行測驗。

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