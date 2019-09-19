「裝備開箱」源頭曝光！瑞士蘇黎世警局一張照　意外引爆全球跟風

▲瑞士蘇黎世州警局貼出裝備開箱照，意外掀起全球風潮。（圖／翻攝自Facebook／Kantonspolizei Zürich - Kapo ZH）



記者王致凱／綜合報導

全台軍警政機關近期瘋玩「裝備開箱」熱潮，源頭其實來自歐洲的「俄羅斯方塊挑戰」（tetris challenge），意即將裝備如玩具般整齊排放，結果在網路世界大為流行。意外掀起潮流的瑞士蘇黎世警局表示，樂見於全球伙伴加入挑戰，讓警政工作更貼近民眾。

英國《衛報》報導，瑞士蘇黎世州警局9月1日在臉書上貼出一張照片，可見交通錐、掃把、反光背心、警槍、手銬，以及其他十多件各式各樣的裝備被整齊擺放在地上，還有2名警員平躺在旁，排成一個方形。貼文寫道，「如果你好交通警察的車上都裝了什麼，都在這裡了」。

這張「開箱照」獲得數千名網友按讚，隨後，瑞士其他警政部門也響應了此項挑戰，例如圖西斯（Thusis）消防局也在Instagram上分享消防車內的所有裝備。隨著越來越多單位加入，這股風潮漸漸從歐洲席捲到世界各地，讓蘇黎世州警局意想不到。

蘇黎世州警局新聞聯絡人提倫（Rebecca Tilen）表示，她每週日固定會在Facebook和Instagram上發布一張有關警察日常生活的有趣照片，他們將裝備排好放在警車旁，隨後有2名警員一時興起決定入鏡，最後利用無人機完成這幅相片。

除了瑞士外，包括荷蘭、匈牙利、奧地利、德國都有警政單位加入挑戰，新加坡、墨西哥救難對和台灣警消、海巡等也都有發布類似照片。提倫說，樂見於各地警政單位的參與。她透露，「照片發布後，我們的追蹤人數增加了，我們的預防宣導和目擊者協尋工作也能觸及更多人，這對我們來說是好事。」

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