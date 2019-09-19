台南市立安南醫院加護病房　夜間消防搶救演練場面逼真

▲台南市消防局第六大隊，配合台南市立安南醫院進行加護病房消消防編組演練，並派遣各式消防人車模擬投入搶救，以確保收容病患人身安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為加強轄內醫療機構公共安全，台南市消防局第六大隊9月19日下午5時起，配合台南市立安南醫院進行加護病房消消防編組演練，除落實場所自衛消防編組演練工作，亦派遣各式消防車16輛，超過50名消防人員模擬投入搶救，以確保收容病患人身安全。

這項演練模擬5樓加護病房火災發生，投入超過40名醫護人員執行各項應變作為；這次演練特別利用加護病房整修期間，由院方醫護人員充當病患，並無腳本，係由各編組人員實際應變，執行初期滅火以及重症患者的疏散，過程非常逼真。

隨後緊接消防人員抵達接手處置，實際運用高樓救災模組作業，加強消防指揮及搶救效能，演練結束後由消防局第六大隊林德興大隊長與林瑞模院長主持檢討會議，統整演練過程中所遇問題，並和各與會人員討論如何精進。

此外，這次演練加護病房內實際施放煙霧，模擬火場視覺不良，並結合消防人員受困及求生、救援作業等情境演練，場面逼真確實，有效提升消防人員作業經驗及專業展現。

台南市消防局第六大隊林德興表示，醫護人員熟悉R.A.C.E應變原則【R（Remove, Rescue）：救援疏散，將收容住民疏散出著火的區域或空間。A（Alarm）：立即通報，啟動警報及警示周邊的人。C（Contain）：侷限火煙，延長人員待救時間。E（Extinguish, Evacuate）：先用滅火器或室內消防栓進行初期滅火，如果無法撲滅，就要進行疏散。】，

而重症住民疏散避難策略為：就地避難、水平疏散、垂直疏散、整棟疏散，建議業者在自衛消防編組演練或平時訓練，應模擬最嚴重的情境施作演練，才能符合實際火災狀況，找出疏散作業盲點或問題，期能在災害發生時，照護人員能正確迅速地初期應變，將場所人命傷亡降至最低。