上銬畫面曝光！韓國瑜「震怒」特效藥　6小時後寵物店槍手帶回警局

▲19日寵物店槍擊案的8名嫌犯被警方一舉逮捕。（圖／記者洪正達攝）



記者洪正達、吳奕靖／高雄報導

高雄連續3天發生街頭暴力事件，19日凌晨更有寵物店遭槍擊，使得從上任以來提倡安居的韓國瑜相當震怒，並揚言若治安不見改善，將從分局長一路撤換到警局長，加上刑事局又派員南下督軍，讓高雄警方簡直顏面無關。就在韓國瑜震怒後不到6小時，前鎮分局警方終將寵物店槍擊案的8名嫌犯逮捕到案，目前仍在偵訊中。

前鎮分局長林新晃表示，寵物店槍擊案發生後，專案小組便開調閱沿路監視器，在過濾了上百支畫面以後，終於在鼓山鼓山區一處住宅大樓發現嫌犯居住的套房，破門攻堅之際，警方發現屋內有人朝樓下丟擲物品，立即通報樓下的同事注意，進入屋內後一舉逮捕8名正在熟睡的男子，並在先前丟往樓下的行李袋中查獲2槍20彈。

據了解，這3天連續發生的幾起案件中，都與直播主間的糾紛有關，目前僅知潘姓男子帶頭犯下這起寵物店槍擊案，與其他案件是否有直接關聯，警方也正深入追查中。

▲前鎮分局長林新晃親自帶隊查緝槍擊案嫌犯。（圖／記者洪正達攝）

這次發生槍擊案的地點就在高雄市前鎮區二聖一路的一間寵物店，19日的清晨六點多左右，原本在鼓山採訪連千毅倉庫遭到白車衝撞的案件的大夜記者們，一聽到線報後又火速趕往現場，抵達現場的時候，就已經看到前鎮分局長站在寵物店門口，一臉苦笑，不知道該怎麼說。

經過初步勘驗現場，發現在大門上頭分別有4顆彈孔，應該是被開了4槍，而員警也在現場找尋遺留的彈殼，不過這間寵物店早在17日的晚間十點多，門口來了10幾名的不明男子持鋁棒就是往大門招呼，而原本在寵物店內的男顧客出來了解狀況的時候，還被捅了一刀，送醫後沒有大礙，只是事隔40小時之後，竟然還發生開槍案件，也難怪分局長林新晃臉色相當鐵青。

▲警方在8名男子的住處中查獲數支球棒。（圖／記者洪正達攝）

▲潘姓嫌犯開槍後，將車樣丟棄在後火車站後逃逸。（圖／記者洪正達攝）