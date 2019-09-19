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東大門夜市燒烤攤被砸！裸男偷吃毀10萬海鮮　身分曝光讓老闆氣死

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記者柯沛辰／綜合報導

花蓮東大門夜市一家知名燒烤攤17日凌晨4點多遭砸，老闆接獲通知趕回店面，發現冰櫃玻璃全毀，10多萬海鮮食材也無一倖免。警方獲報到場，發現林姓嫌犯全裸潛入店內，迅即將人帶回問訊。林男供稱，當時肚子餓才會敲破冰箱找東西吃，但讓老闆無法接受的是，這個人竟是他認識10幾年的大學朋友。

30多歲林姓嫌犯17日凌晨4點多潛入「高大俠海鮮燒烤Bar」，在店內翻箱倒櫃，見4個冰櫃通通上鎖，竟將玻璃門砸碎，拿出裡面的啤酒暢快痛飲。有民眾路過見狀，驚覺事態不對勁，立刻報案。

▲▼東大門夜市燒烤攤被砸！裸男偷吃毀10萬海鮮　身分曝光讓老闆氣死。（圖／東森新聞）

▲攤販冰箱被砸，內存的10萬元海鮮通通毀了。（圖／東森新聞）

警方到場後，立即將人壓制上銬，帶回警局問訊。但林男滿身酒氣，偵訊時講話顛三倒四，還頻頻跳針說跟老闆是好友，砸店是因為肚子餓了，想找東西吃。

老闆高崇益氣憤表示，「現在冰箱玻璃門破掉，那個啤酒全部退冰，碎玻璃滿地，然後那個保冷的冰箱，你把它砸過來，一整個東西都空了耶，等於是你根本不管別人死活，我覺得這個真的是…太惡劣了，所以要告他，一定要告他！」

原來，燒烤攤平時營業全靠4個冰箱，現在遭砸毀，諸如明蝦、生蠔及干貝等海鮮食材通通毀了，損失至少10萬。沒想到兇手抓到了，竟還是認識10多年的大學友人，讓老闆不禁大罵「做這種事的人，他是我朋友耶！」

▲▼東大門夜市燒烤攤被砸！裸男偷吃毀10萬海鮮　身分曝光讓老闆氣死。（圖／東森新聞）

▲燒烤攤經營多年，在東大門夜市頗有名氣。（圖／東森新聞，下同）

高崇益說，林男犯案前就曾全裸在街上跑，犯案後理由更是荒謬，「他說他想找東西吃，可是你找東西吃，你也…你也不用把玻璃砸破吧？」他指出，「我跟他並沒有爭吵，也沒有金錢上的糾紛，更沒有生意上的往來，他現在做這種事情，我不覺得我能私下和解。」

據了解，高大俠燒烤店在當地經營10多年，在東大門夜市小有名氣，有時老闆興致一來，還會率性裸上身烤肉，深受顧客歡迎。如今中秋連假生意全泡湯，老闆表示一定會追究到底，也希望警方日後能針對夜市區域加強巡邏。

▲▼東大門夜市燒烤攤被砸！裸男偷吃毀10萬海鮮　身分曝光讓老闆氣死。（圖／東森新聞）

▲▼東大門夜市燒烤攤被砸！裸男偷吃毀10萬海鮮　身分曝光讓老闆氣死。（圖／東森新聞）

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