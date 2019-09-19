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觀光寒冬撐不下去　知名購物業者寶得利裁員114人

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▲觀光股寶得利今（19）日發佈重大訊息表示，為降低公司營運成本，將資遣旗下員工共114人。 圖為寶得利董事長張雅琍。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲觀光股寶得利今（19）日發佈重大訊息表示，為降低公司營運成本，將資遣旗下員工共114人。 圖為寶得利董事長張雅琍。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者林淑慧／台北報導

全台觀光業遭遇逆風，知名購物店業者寶得利今（19）日發佈重大訊息表示，因考量陸客來台人數大幅減少，為降低公司營運成本，將資遣旗下員工共114人。

寶得利集團表示，將與同業合作，寄賣產品到同業購物店，因此縮減人員編制資遣員工，寶得利國際股份有限公司高雄分公司及完美比例國際股份有限公司(本公司持股比例100%之子公司)資遣人數分別為67人及47人。

請繼續往下閱讀...

大陸8月1日起限制陸客來台，寶得利董事會在8月23日宣布，決議通過委託仲介公司出售該4筆土地，以活化公司資產，充實營運資金，授權董事長進行處分該土地。

寶得利前身為印刷電路板廠商祥裕，前鑫瑟國際珊瑚集團總經理張雅琍於2012年入主，隔年四月更名為寶得利，營運項目是珠寶精品，近年受到陸客來台減少影響，公司發展新事業力圖轉型。

寶得利主管表示，大陸官方限縮陸客自由行來台，衝擊觀光產業鏈，自今年八月起接團出現一個月僅200多團的情況，已不復2015年月平均約千團的榮景；公司在尋求多次融資未果，響應新南向政策也申請不到投資補助，轉型營運有壓力。

為加速轉型，健全財務結構，寶得利今年的股東會已經通過，可以進行私募5億元加速轉型，日前也宣佈將辦理減資4.46億元，比率32.36%，資本額降到9.33億元；也將進行增資。

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