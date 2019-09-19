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高雄韓國瑜「安居」破功　警刑案統計未列聚眾亂鬥數字悖離現實網諷：你信嗎？

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▲連千毅位在鼓山的倉庫凌晨來了十部車輛聚集叫囂，還有車蓄意撞破了大門 。（圖／地方中心翻攝）

▲連千毅位在鼓山的倉庫凌晨來了十部車輛聚集叫囂，鬧事民眾蓄意衝撞警車和倉庫大門 。（圖／地方中心翻攝）

記者張君豪／台北報導

高雄「直播主之亂」連亂3天；開車衝撞砸店叫囂開槍樣樣來！但根據刑事局全國普通刑案、暴力犯罪全國資料庫資訊、全台灣直轄市六都高雄市不但在暴力犯罪發生數排名6都第3、普通刑案發生數也同列六都第3、根本反映不出真實地方治安狀況。雖然今晚高雄市政府斷然調整轄區所長職務，但治安能否回穩仍有待觀察！

知情警界高層透露：警政署刑事局根本未對重大矚目的社會聚眾鬥毆案件列管記錄、這類動盪社會的重案多被歸類到傷害、毀損案等一般刑案，導致警政統計資料數據無法呈現真實社會治安狀況：「說是美化數據一點也不為過！」

更誇張的是、根據警政署年報統計資料、高雄市2018年全年普通刑案發生件數19215件、位居6都第3、前兩名則是台北市、新北市。今年1~8月普通刑案發生件數、高雄市也以12616件名列第三、仍低於前兩名的雙北市。

▲連千毅位在高雄的舊倉庫遭到惡煞持棒破壞 。（圖／地方中心翻攝）

▲連千毅位在高雄的舊倉庫遭到惡煞持棒破壞 。（圖／地方中心翻攝）

暴力犯罪案件2018年全年度高雄市發生106件位居6都第3名、也低於第1名的新北市和第2名的台北市。但今年度高雄市1~8月暴力犯罪案件發生67件、攀升到全國第二名、發生數較去年同期上升11.67%，但仍低於新北市的76件。

警界知情人士表示：說穿了警方根本沒針對聚眾鬥毆事件進行專門分類列管的機制、轄區發生這類鬥毆通常以傷害、毀損罪嫌移送、或者放任兩造到案後談判和解、一來無法杜絕這類衝突上演、二來也無法透過真實數據反映地方治安情況。目前僅有警政署輿情蒐集有針對全台各地聚眾鬥毆案件進行記錄，警方治安統計數據根本嚴重失真。

也有另名警界人士點出，警政署全般刑案統計根本嚴重失真；舉例來說，警政署統計強制性交案件數2018年全年度台中、台南市都僅發生7件最少、高雄市僅發生12件排名第3「數據看起來都很漂亮、問題民眾會相信嗎？」數據失真無法管理、加上執法軟弱，警政署下一步要如何改進缺失、有效制約部分直播主亂象仍有待觀察。

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