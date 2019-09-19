影／孕婦客運上吃早餐！髒話伯爆氣飆三字經…司機一句「可以」他臉秒綠

記者柯振中／綜合報導

基隆一名孕婦19日上午搭乘客運前往三重，她在乘車期間吃了東西，沒想到卻被臨座的阿伯以「影響他人」為由，不斷飆罵三字經、驅趕下車，讓她氣炸罵回去「我是一個孕婦好欺負是不是！」對此，目擊民眾說明，孕婦沒有吃「味道重」的食物，不至於影響他人。

這起事件發生在19日上午9點多，當時這名孕婦從基隆搭上前往三重的客運，她在乘坐期間因為肚子餓，拿了東西出來吃，沒想到因此被隔壁的阿伯飆罵「妳憑什麼可以吃東西」。

▼孕婦客運上吃早餐，被隔壁阿伯飆罵三字經。（圖／翻攝自《東森新聞》）



孕婦聽到後，詢問司機「可不可以飲食」，司機也說「可以」，但阿伯仍持續飆罵她，讓她氣炸回應，「客運本來就可以吃東西，你剛剛罵我，我從頭到尾都沒有罵你，你罵我不要臉！你要不要道歉？」阿伯則說「不要耽擱大家的上班時間好不好！你下車」、「你太過分了你」，還回問了一句「我幹嘛道歉？」

▲目擊者說，孕婦沒有吃「味道重」的食物，所以其實不太會影響到別人。（圖／翻攝自《東森新聞》）



對於這起事件，同在車上的目擊民眾指出，男子對孕婦罵「你憑甚麼可以吃東西，這樣會影響到別人，而且車上本來就不能吃東西」，但孕婦沒有吃「味道重」的食物，「所以應該也不會說影響到別人這麼誇張。」

至於「客運能否吃東西」？業者則回應，其實沒有強制規定不能飲食，只有進行柔性勸導。其他客運公司則說，車上「不能吃東西」，但還是會通融。

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