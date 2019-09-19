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「韓國瑜是總統候選人，高雄治安是重中之重」　徐國勇20日南下坐鎮

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▲▼內政部長徐國勇專訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲徐國勇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者邱茀濱／綜合報導

高雄市接連三天發生街頭暴力、連千毅的倉庫遭砸以及寵物店被開槍等事件，治安亮起紅燈。內政部長徐國勇19日對此指出，他明天在立法會總質詢結束後，會親自南下高雄了解狀況，「我們不容許有一些挑戰公權力的行為」。

徐國勇19日出席新莊典華飯店金仲獎典禮受訪時表示，高雄的暴力事件連續多天出現，等於是挑戰公權力、挑戰社會的治安，因此，他今天特別向警政署長陳家欽提起，陳家欽也立即指示黃明昭率員南下處理。此外，他也已特別指示內政部政務次長陳宗彥南下高雄坐鎮督導。

▲連千毅高雄倉庫遭砸，臉書出現「穿雲箭」，警方不敢大意採取守望 。（圖／地方中心翻攝）

▲連千毅高雄倉庫遭砸，臉書出現「穿雲箭」，警方不敢大意採取守望 。（圖／地方中心翻攝，下同）

徐國勇又說，「高雄市長韓國瑜現在是國民黨的總統候選人，所以我說高雄治安是重中之重的原因就在這，我那時這樣講他還不高興。請我們的韓市長要了解，因為你是總統候選人，高雄的維安是非常重要的，不能安居人民是無法樂業的。」

徐國勇稱，因為連千毅是一名網紅，隨著網路的傳播，必需得制止擴散和模仿的效應，同時也呼籲大家要尊重警察。另外，他表示自己沒辦法坐鎮在高雄太多天，但陳宗彥本身住在台南，會連續在高雄督導很多天。

最後，有媒體詢問，是否會擔心被韓粉認為中央介入太多？徐國勇指出，「已經兩三天這樣，甚至衝撞警察、警察必須對空鳴槍，是較大的事件，韓市長現在是總統候選人，我們必須維護那裡的治安。」

▲連千毅高雄倉庫遭砸，臉書出現「穿雲箭」，警方不敢大意採取守望 。（圖／地方中心翻攝）

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