呂秀蓮半暝吃西瓜？　陳水扁：不忍政壇長勝軍成「歷史罪人」

▲陳水扁、呂秀蓮。（合成圖／記者李毓康、張一中攝）

記者黃巈禾／綜合報導

前總統陳水扁日前爆料，前副總統呂秀蓮登記前曾找過他，自己坦承以告，呂秀蓮「天年已過」，不會當選，但可以拉下總統蔡英文。呂秀蓮不滿私下談話被攤在陽光下。對此，陳水扁再度向呂秀蓮喊話，「不忍心『政壇長勝軍』成為『歷史罪人』！」

呂秀蓮19日上午受訪表示，「我請示一下玉皇大帝，是不是我天年已過？我想我還活得好好的。我尊重老長官跟他請益，這是非常私密行為，滿意外的，我私下跟他請益，結果他對外講，假如說我把他當時對我講得話都跟大家講，這樣問題就多了，這是做人基本原則，不知道他為什麼會講。」

對此，陳水扁19日晚間透過臉書表示，去年他跟呂秀蓮說的是「與其選市長不如選總統」，是怕與其選市長拿不到宋楚瑜的5萬票，不如選總統，雖然會輸，但不會那麼難看，「何況選總統要有充分準備，哪有連署登記前一晚才決定要選的，不是太慢嗎？」

陳水扁指出，去年九合一選舉，民進黨慘敗，總統蔡英文也卸下黨主席一職，若呂秀蓮有心，應該去年就宣布，而不是等到黨內初選都過了，蔡英文成為民進黨總統候選人，「再來半暝吃西瓜」。

最後，陳水扁提到，呂秀蓮是他排除萬難選擇的二次副手搭檔，也合作愉快，感謝一路相挺，但不忍心「政壇長勝軍」成為「歷史罪人」。