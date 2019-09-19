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川普「終極選項」恫嚇　伊朗嗆：美國敢出兵就發動全面戰爭

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▲川普嘲笑川粉身材，還讓他滾回家。（圖／路透社）

▲川普表示，對伊朗有許多選項，包括「開戰」在內。（資料照／路透社）

記者王致凱／綜合報導

沙烏地阿拉伯煉油廠遭攻擊事件，導致美國與伊朗關係迅速惡化。美國總統川普18日下令強化對伊朗制裁，將於48小時內布詳情，並稱檯面上有代表開戰的「終極選項」。伊朗外交部長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）則強硬表示，若美國或沙烏地對伊朗採取軍事打擊，伊朗將發動「全面戰爭」。

雖然葉門叛軍「胡賽運動」（Houthi）組織已經宣稱犯案，但美、沙兩國均指控真正主使者是伊朗，並提出用於攻擊的飛彈殘骸作為證明。美國總統川普18日透過推特表示，將會大幅強化對伊制裁；他當天稍晚向媒體表示，關於制裁的詳細內容，將於48小時內對外公布。

被問到美國是否有可能對伊朗展開軍事行動？川普回答，「我們眼前有很多選項，有終極選項，也有程度稍輕的選擇。」他解釋，所謂「終極選項」，指的就是「戰爭」一途。

伊朗外長扎里夫接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時表示，伊朗沒有參與攻擊沙烏地石油設施，假如伊朗遭到美國或沙烏地阿拉伯軍隊的攻擊，德黑蘭當局將以「全面戰爭」回敬。

扎里夫說，伊朗希望能避免衝突產生，也願意與沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國協商，但如果美國希望能與伊朗重啟談判，先決條件是華府必須重拾2015伊朗核子協議，並取消對伊朗的所有制裁。

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