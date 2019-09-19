　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

通緝犯遇便衣轉身就跑！雙方追逐1公里　他累癱求饒：跑不動了抓我吧

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼通緝犯被警方追得上氣不接下氣，最後求饒「跑不動了，抓我吧」。（圖／翻攝微博／都市快報）

▲通緝犯被警方追得上氣不接下氣，最後求饒「跑不動了，抓我吧」。（圖／翻攝微博／都市快報，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

浙江玉環一名聞姓男子因涉嫌尋釁滋事被警方通緝，而日前當地派出所接獲他出現在清港鎮中趙村的消息，警員王靖波立即率隊並換上便服前往追捕。沒想到，雙方就在村裡追逐1000多米，最後聞姓男子體力不支，累癱倒地向警方求饒稱，「我跑不動了，你抓我吧！」

綜合陸媒報導，清港派出所日前接獲線報，指出聞姓逃犯出現在清港鎮中趙村，警員王靖波立即換上便服前往追捕。不料，聞姓逃犯認出王靖波警員後，拔腿就跑，而王靖波當下也沒多想，拿著警棍就追了上去。

雙方一會兒穿越菜園，一會兒又翻越圍牆，就這樣一路追逐了5分多鐘，跑了1000多米，最後筋疲力盡的聞姓逃犯實在沒有力氣跑下去，直接累倒在地並氣喘吁吁向王靖波表示，「我跑不動了，你抓我吧」。

其實，王靖波在追逐過程中，有好幾次的機會能超越逃犯並強行制服，但他說因為路上不時有村民出現，擔心強行拘捕會引發逃犯激進的抵抗，從而傷及村民，最後才會選擇等待對方耗盡體力後，才將其緝拿歸案。

據悉，王靖波在2017年於警校畢業，之後被分配到玉環市公安局清港派出所工作，而曾是籃球校隊隊員的他，平時就很愛運動，儘管工作非常忙碌，但他仍堅持每天40分鐘的跑步訓練。  

▲▼通緝犯被警方追得上氣不接下氣，最後求饒「跑不動了，抓我吧」。（圖／翻攝微博／都市快報）

►不再眷戀青春，因為我持續擁有

ET快訊
塔巴颱風轉彎逼台！2地區「風雨時程」出爐　下探22度濕冷變天
東大門夜市燒烤攤被砸！裸男偷吃毀10萬海鮮　身分曝老闆氣炸
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

義守陸生打港生　陸委會：盼在台自由環境「培養民主素養」

通緝犯遇便衣轉身就跑！雙方追逐1公里　他累癱求饒：跑不動了抓我吧

影／當街暴打前妻！惡父又抱起4歲女娃「拋」進警車裡...網怒轟：喪心病狂

影／外送員恍神撞上勞斯萊斯！現場湯汁灑滿地...車門凹陷維修費218萬以上

美可能在聯大期間提新疆問題！耿爽：若真的關心人權　先解決自身問題

小三通自由行20日恢復　陸委會：盼大三通自由行也儘速恢復

杜琪峰辭金馬獎評審　陸委會籲北京：停止以政治干擾影視交流

力爭5年內人均GDP達3.2萬美元　浙江烏鎮推動5G+人工智能

大陸「盲盒」最熱門價格翻漲39倍　Molly廠商2018年銷售破500萬個

最牛釘子戶！蓋在絕壁頂峰...僅1.8坪　走幾步就是萬丈深谷

驚悚畫面曝！瑪莎拉蒂猛撞貨櫃車　海神三叉戟秒噴飛...駕駛當場慘死

麥克風卡妤！初參選台上90度鞠躬 下秒「蟑螂鬚掛麥」網笑：頭入選戰

小S抱不平：范范背超大黑鍋！　揭「梁靜茹離婚爆料」內幕

鄭茵聲聽到劉書宏...大器「讓給你！」　最討厭的食物竟然是XX

屏東海生館12歲以下免費入園！秋冬看企鵝寶寶、海藻森林拍美照

柴柴中秋回阿祖家過太爽不想走 主人「死命拉繩」牠秒化身拒絕犬

韓國瑜拜天公廟遇突襲　男大聲嗆：騙子！落跑市長！辭職！

唐氏症情侶機場久別重逢！ 激動相擁逼哭網友：要幸福

教育萌寶「如何開口禮貌要東西」 老爸搏命演出2孩笑嗨...網狂讚！

高雄超俗自助餐「60元無限吃到飽」 另家佛心45元雞腿便當全年不漲！

義守陸生打港生　陸委會：盼在台自由環境「培養民主素養」

通緝犯遇便衣轉身就跑！雙方追逐1公里　他累癱求饒：跑不動了抓我吧

影／當街暴打前妻！惡父又抱起4歲女娃「拋」進警車裡...網怒轟：喪心病狂

影／外送員恍神撞上勞斯萊斯！現場湯汁灑滿地...車門凹陷維修費218萬以上

美可能在聯大期間提新疆問題！耿爽：若真的關心人權　先解決自身問題

小三通自由行20日恢復　陸委會：盼大三通自由行也儘速恢復

杜琪峰辭金馬獎評審　陸委會籲北京：停止以政治干擾影視交流

力爭5年內人均GDP達3.2萬美元　浙江烏鎮推動5G+人工智能

大陸「盲盒」最熱門價格翻漲39倍　Molly廠商2018年銷售破500萬個

最牛釘子戶！蓋在絕壁頂峰...僅1.8坪　走幾步就是萬丈深谷

快訊／連千毅緊急直播道歉「麥擱搞啊！大家一起開賓利」　深夜2萬人搶看

影／統一本季第2位野手投球　林靖凱7分力飆速141公里

中職／統一獅下半季及全年都淘汰　首隊無法打季後賽

男排亞錦賽／中華遭伊朗直落三無緣4強　未平隊史最佳將碰印度

變種波卡點點小斑馬現身…網被萌翻　專家卻指出：牠下場悽慘

莫拉克風災三過家門不入　林政榮中校領官兵馳援災區

韓國瑜鳳山參拜被嗆「現場不到60人」！　韓粉公布一張空拍照

義守陸生打港生　陸委會：盼在台自由環境「培養民主素養」

尊爵不凡「皇家毛小孩」肖像　憨阿金秒變白馬王子…網被帥呆

皮朋看好柯瑞成下季MVP領跑者　點名字母哥將定義NBA下個10年

慣竊專心撬！洗衣機台「當提款機」　警站後面默默看^^網喊：超療癒

大陸熱門新聞

少女放學回家蹲廁所竟離奇暴斃

工程師10年存250萬　妻子4..

她因1個習慣…腦子慘被活蟲狂吃..

男嬰出生4天剖腹產子！肚子腫成..

她深夜失蹤3天後「屍體河面漂」

23歲女護士13樓墜亡！傳男友..

義守大學反送中衝突！陸生「掐脖..

22歲女老師蹲路邊爆哭　失聯1..

影／外送員恍神撞勞斯萊斯！車門..

少女2度遭侵犯懷孕…兇手竟殘殺..

教寫作業氣炸...孕媽重擊兒子..

21歲女大生「熬夜上網」爆瘦　..

28歲女設計師「腹痛10個月」..

香港「墓地照」曝光　墓碑擠滿山..

更多熱門

相關新聞

帥警抓逃犯慘遭「砍頭」　10天後結婚

黑龍江省明水縣一位28歲帥氣員警日前在抓捕逃犯時，衝在最前，危急時刻還為戰友擋刀，頭部慘遭逃犯刀砍噴血，最後倒地不起，令人鼻酸的是，10天後就是他和女友結婚的日子。一同進行抓捕任務的戰友跪地為他捂住不斷流血的傷口，忍淚急呼，「快！快！快送醫院！」

逃亡哥狂奔草叢躲警　「噗一聲」直接上銬帶走

水溝太臭　逃犯受困一晚哭喊求饒

逃犯穿了「都是命」T恤被逮捕

汪姐越獄跳不過　弟弟推屁屁古溜～

關鍵字：

浙江玉環逃犯王靖波

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

產檢全過關卻生罕病兒！49歲女星「揭穿醫生恐怖陰謀」

性侵後分屍13塊　 死者家屬二審庭外飛踢

《信號》殺人魔找到了　消失33年…「下體塞桃」5年內殺9人

連千毅事蹟起底！擁「6架超跑」　巨乳辣妻長腿逆天

最怕自備環保杯！飲料員：會升天　

醫曝「咖啡禁忌族群」：看舌頭一秒判斷

少女放學回家蹲廁所竟離奇暴斃

網美死前畫面曝光！全身癱軟遭拖入電梯

辣人妻被拉神壇後強壓壞　道士逼兒在外跪拜

賴品妤泳照曝光　黑色比基尼辣哭網友

咖啡被打翻！高鐵白T帥哥超暖　她PO兩張照…網神到人

即／分局長還沒撤換　高雄一心派出所所長先倒台

女生「尿尿不要用擦的」！醫：難怪下體飄臭

國民黨文件流出！驚現「黑英計畫」　擬攻蔡英文學歷內部譁然

哈孝遠虧過頭！男星停機錄不下去

更多

最夯影音

更多

驚悚畫面曝！瑪莎拉蒂猛撞貨櫃車　海神三叉戟秒噴飛...駕駛當場慘死

麥克風卡妤！初參選台上90度鞠躬 下秒「蟑螂鬚掛麥」網笑：頭入選戰

小S抱不平：范范背超大黑鍋！　揭「梁靜茹離婚爆料」內幕

鄭茵聲聽到劉書宏...大器「讓給你！」　最討厭的食物竟然是XX

屏東海生館12歲以下免費入園！秋冬看企鵝寶寶、海藻森林拍美照

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面