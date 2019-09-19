通緝犯遇便衣轉身就跑！雙方追逐1公里　他累癱求饒：跑不動了抓我吧

▲通緝犯被警方追得上氣不接下氣，最後求饒「跑不動了，抓我吧」。（圖／翻攝微博／都市快報，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

浙江玉環一名聞姓男子因涉嫌尋釁滋事被警方通緝，而日前當地派出所接獲他出現在清港鎮中趙村的消息，警員王靖波立即率隊並換上便服前往追捕。沒想到，雙方就在村裡追逐1000多米，最後聞姓男子體力不支，累癱倒地向警方求饒稱，「我跑不動了，你抓我吧！」

綜合陸媒報導，清港派出所日前接獲線報，指出聞姓逃犯出現在清港鎮中趙村，警員王靖波立即換上便服前往追捕。不料，聞姓逃犯認出王靖波警員後，拔腿就跑，而王靖波當下也沒多想，拿著警棍就追了上去。

雙方一會兒穿越菜園，一會兒又翻越圍牆，就這樣一路追逐了5分多鐘，跑了1000多米，最後筋疲力盡的聞姓逃犯實在沒有力氣跑下去，直接累倒在地並氣喘吁吁向王靖波表示，「我跑不動了，你抓我吧」。

其實，王靖波在追逐過程中，有好幾次的機會能超越逃犯並強行制服，但他說因為路上不時有村民出現，擔心強行拘捕會引發逃犯激進的抵抗，從而傷及村民，最後才會選擇等待對方耗盡體力後，才將其緝拿歸案。

據悉，王靖波在2017年於警校畢業，之後被分配到玉環市公安局清港派出所工作，而曾是籃球校隊隊員的他，平時就很愛運動，儘管工作非常忙碌，但他仍堅持每天40分鐘的跑步訓練。

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