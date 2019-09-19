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這個城市最敬老　重陽節舉辦一季活動還有完善老人福利

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▲桃園重陽季活動多，還有完善老人福利

▲桃園重陽季活動多，還有完善老人福利。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市的重陽節活動，不是一天，而是一季！「2019桃園樂活重陽季」即日起啟動迄10月29日，由市府8個局處，舉辦包括客語講古比賽、說故事比賽、象棋比賽及繪畫與書法聯展等總計11場活動，市長鄭文燦歡迎長輩踴躍參加，與親友一起來頭腦動一動、手腳多活動。

鄭文燦說，市府於今年樂活重陽季辦理一系列活動，包括客語講古比賽、生命故事書展覽、繪畫與書法聯展、說故事比賽表揚、原住民族長者歌唱大賽、象棋比賽、用藥安全知識競賽、青年朋友與長者互動APP體驗、長青趣味競賽運動會及健行活動，讓長者維持青春不老的心態，生活更健康、生命更豐富。

▲桃園重陽季活動多，還有完善老人福利

目前桃園65歲以上長者約有26萬5,000人，市府積極推動各項老人福利，包括老人健保補助、假牙補助、疫苗注射、三節敬老金、重陽敬老金等政策，讓長者更活躍、幸福；市府也積極推動長照2.0相關政策，包括持續增設約300處社區關懷據點，並申請前瞻計畫約2億元經費陸續整建社區關懷據點，提供長者更優質的退休生活。

▲桃園重陽季活動多，還有完善老人福利

▲桃園重陽季活動多，還有完善老人福利。（圖／市府提供）

鄭文燦提及，市府將持續推動更多老人福利政策，打造桃園成為高齡友善的健康城市，今年3月起，市府敬老愛心卡擴大範圍至3個國民運動中心，針對長者在早上8至10時、下午2至4時推出公益時段，並開放愛心敬老卡每月800點可折抵桃園市立游泳池入場門票、國民運動中心各項運動設施（游泳池、體適能中心）及場地租借（羽球場、桌球場、籃球場等）費用，鼓勵長者多運動；市府也規劃在南、北區各興建1個長青型國民運動中心，其中北區將設在桃園體育園區，提供長者更多運動場所。

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