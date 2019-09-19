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塔巴颱風大轉彎逼台！2地區「風雨時程」出爐　下探22度濕冷變天

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▲▼塔巴颱風大轉彎逼台！2地區「風雨時程」出爐　下探22度濕冷變天。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

▲塔巴颱風將增強大轉彎！逼台甩雨2地區。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／綜合報導

第17號颱風誕生！中央氣象局表示，輕颱塔巴（TAPAH）持續向西北西前進，預估20日（周五）開始往北轉彎，朝日韓前進，20、21日兩天最接近台灣，受其外圍雲系加上東北風影響，迎風面北東地區將變天，尤其北台灣入夜至21日（周六）清晨雨勢最明顯，有局部較大雨勢出現，低溫也跟著下探22度。

前預報中心主任吳德榮在《三立準氣象》中預報，依據氣象局路徑預報，塔巴中心將穿過琉球那霸、宮古島間，即使路徑偏西，離台灣仍有一段距離，暴風圈侵襲潛勢圖也顯示機率為零，但秋颱將牽引東北風，海面、沿海風力很強，並會出現長浪；對陸地的影響約落在20至21日，颱風逼近台灣，水氣會越來越多，越晚雨越明顯，迎風面北台灣雨勢較大，東半部21至22日（周日）較大，其他地區影響較小。

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▲▼塔巴颱風大轉彎逼台！2地區「風雨時程」出爐　下探22度濕冷變天。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

▲▼塔巴颱風大轉彎逼台！2地區「風雨時程」出爐　下探22度濕冷變天。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

▲▼塔巴颱風大轉彎逼台！2地區「風雨時程」出爐　下探22度濕冷變天。（圖／翻攝NAVY）

▲塔巴外圍雲系＋加強的東北風，2地區變天轉雨。（圖／中央氣象局）

吳德榮指出，衛星雲圖可見，塔巴颱風結構還在組織中，低層環流雲層空空的，雲層都在外面，但未來塔巴還會增強，慢慢走進風切較小處，所幸增強時刻離台灣遠，21日走遠後，對台灣陸地僅有間接地降雨、溫度變化影響，20日開始水氣會越來越多。

氣象局觀測，塔巴颱風目前19 日晚間8時位在鵝鑾鼻東方790公里海面上，以時速9公里速度向西北西進行，近中心最大風速每秒18公尺，相當於8級風，瞬間最大陣風每秒25公尺，7級暴風半徑80公里，預估未來將在琉球海域轉向，20、21日最接近台灣，隨後朝日韓方向前進，對台灣直接影響低，但外圍雲系及加強的東北風將間接使得北台灣變天。

氣象局預報，20日受塔巴外圍雲系、東北風影響，迎風面北部及東半部地區天氣更加不穩定，尤其北部、東北部地區，20日入夜至21日清晨是雨勢最明顯時候，北部有局部較大雨勢出現可能；各地低溫下探22至24度，稍有涼意，北台灣因降雨，高溫也只有不到28度。

另外，因東北風偏強，氣象局持續發布陸上強風特報，台灣各地沿海地區及澎湖、金門、馬祖、綠島、蘭嶼易有8至10級強陣風，新竹至臺南地區也有較強陣風；台灣沿海及鄰近海域並有較大風浪。

預估21日颱風逐漸從台灣東邊北上，並加強東北風，氣象局表示，迎風面的北台灣易有斷斷續續的降雨，有時會較顯著，花東地區也會有間歇性的降雨，南部偶爾也會有零星降雨，中部多雲、午後山區有小範圍陣雨；其中北東受降雨影響，高溫僅27至30度間，感受濕涼，中南部仍有29至33度。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼北東部轉雨！北台灣低溫下探22度。（圖／中央氣象局）

▲▼塔巴颱風大轉彎逼台！2地區「風雨時程」出爐　下探22度濕冷變天。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

▲▼塔巴颱風大轉彎逼台！2地區「風雨時程」出爐　下探22度濕冷變天。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

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