被說「肥版韓國瑜」　陳菊談柯文哲：我的生命跟他沒交集





▲陳菊、柯文哲。（合成圖／資料照）

記者黃巈禾／綜合報導

總統府秘書長陳菊19日表示，台北市長柯文哲每次提到她就怒不可遏，但她的生命與柯文哲沒交集，就像兩條平行線，「只因為我的派系他不喜歡」；同時，她也要提醒柯文哲，別忘記台灣人民的厚愛，「不然柯文哲在踏進台北市之前，跟台灣民主發展沒有任何關係」。

2017年，陳菊與柯文哲為地方政府舉債問題，兩人隔空交火。2018年選舉，陳菊公開表示基層希望民進黨能提名台北市長的人選，被外界認為針對柯文哲。

柯文哲素來與民進黨的新潮流派系不合，每每提到新潮流就火大，不只一次嗆聲「新潮流不倒，台灣不會好」。新系立委段宜康日前在臉書一句「柯文哲是比較會考試的韓國瑜」，讓柯文哲受訪時直言「那小英是比較不會考試的韓國瑜？陳菊是比較肥的韓國瑜？」隨後柯文哲解釋只是形容詞。

陳菊19日接受中央社專訪時表示，柯文哲每次提到她就生氣，但兩人沒私人接觸，一次交流是為了北高兩市的動物園，基本上「我的生命跟他沒有交集、也沒有往來，就是尊重」。

陳菊提到，柯文哲對她了解有限，但對她有很多斷然的批評，「只因為我的派系他不喜歡，那就尊重他，我的人生跟他是兩條線」。

陳菊提醒，柯文哲別忘記台灣人民的厚愛，「不然柯文哲在踏進台北市之前，跟台灣民主發展是沒有任何關係，要感謝珍惜台灣社會給他這個機會。」