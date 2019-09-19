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桃園領先全國　16萬盞路燈全面換裝為智能路燈：壞了自動報修

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▲桃園市率全國之先，16萬盞路燈全面換裝為智能路燈。（圖／工務局提供）

▲桃園市率全國之先，16萬盞路燈全面換裝為智能路燈。（圖／工務局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市率全國之先，轄內16萬盞傳統路燈於9月底，全面換裝為智能路燈。市府工務局19日指出，這項於2020年6月30日前，完成全市智能路燈換裝的工程，產生的直接效益為每年電費由新臺幣2.19億元降為0.66億元，每年減少6萬噸碳排放量，路燈故障案件由48小時縮短為24小時以內完修，及路燈有效照明維持率達99.7%以上。

此外，路燈更可作為基地台載體，打造5G環境，市府將依據5G釋照時程，訂定附掛規範和收費標準，希望將來的智能路燈也可同時掛載5G基地台，為市民提供更好的生活品質。

請繼續往下閱讀...

市府養工處表示，桃園市自2016年起已陸續換裝4萬盞LED路燈，全面汰換傳統路燈，並建置智能路燈管理系統，可主動監控、即時維修，未來全市路燈將進入智慧化管理時代。

▲桃園市率全國之先，16萬盞路燈全面換裝為智能路燈。（圖／工務局提供）

▲▼桃園市率全國之先，16萬盞路燈全面換裝為智能路燈。（圖／工務局提供）▲桃園市率全國之先，16萬盞路燈全面換裝為智能路燈。（圖／工務局提供）

而所需經費出自換裝智能路燈後的節電費及路燈年度維護費用，不增加桃園市政府財政開支。執行期間共15年，1年內將桃園市境內16萬盞傳統路燈換裝為智能路燈，後續14年路燈維護作業亦由承攬廠商遠傳電信及億光電子公司負責，預計於今年9月底開始換裝智能路燈，2020年6月30日前完成全市智能路燈換裝作業。

路燈除可提供照明外，亦為發展智慧城市之基礎建設，桃園市已於2017年選定青埔重劃區作為試辦場域，陸續將建置1,800盞智慧路燈，未來將視其試辦成效及技術發展情形，評估擴大智慧路燈建置範圍，以實現路燈多元智慧應用。▲桃園市率全國之先，16萬盞路燈全面換裝為智能路燈。（圖／工務局提供）

桃園市政府推動「桃園市全面換裝節能(智能)路燈暨維護案」，19日由桃園市長鄭文燦、經濟部能源局李君禮副局長、國家通訊傳播委員會溫俊瑜處長等人士，共同出席啟動典禮，落實推動智慧城市及節能減碳政策。

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